„Začali jsme obyvatele na sídlištích ve Frýdlantu upozorňovat na to, že stojí špatně a blokují tak příjezd nejenom záchranářům. Reagovali jsme tak i na podněty samotných občanů, kteří si stěžovali na špatně stojící auta, nemohli kvůli tomu projet anebo například maminky s kočárky nemohly procházet po chodníku, protože na něm stála auta,“ popsal velitel městské policie ve Frýdlantu Petr Šantavý. Intenzivně se zaměřili na okolí panelových domů po obou stranách Bělíkovy ulice a učí tam majitele aut, aby parkovali na nových parkovištích a neblokovali okolí domů.

„Shodou náhod jsme se společně s našimi frýdlantskými hasiči potkali na přednášce na ČVUT v Praze s profesionálním hasičem Hynkem Černým, který vede projekt 3 metry k životu a přednášel nám o něm. Řekli jsme si, že je to přesně to, co chceme k nám do Frýdlantu dostat,“ vysvětlil Šantavý.

Projekt je totiž zaměřen právě na preventivní působení na lidi, aby si uvědomili, že pokud špatným parkováním nenechají třímetrový průjezd pro hasičské cisterny a jiné záchranářské vozy, mohou tím způsobit tragédii nebo nejméně ohrozit někoho na životě, protože se k němu kvůli špatně parkujícím autům dostanou záchranáři pozdě.

Po letácích pokuty

S projektem 3 metry k životu hasiči zatím působí v Praze a ve městech Středočeského kraje, Liberecký kraj je prvním z okolních, kam vyrazili. „Šíříme touto cestou osvětu, ale vždy je potřeba spolupráce s někým místním, se samosprávou nebo jako v případě Frýdlantu se strážníky. Předali jsme náš nápad také kolegům na Slovensko a podobný problém řeší i naši kolegové v Německu nebo Polsku. Jde nejenom o to, že špatně parkující řidiči brání vjezdu hasičských aut, ale často blokují i nástupní místa pro hasičskou techniku a nerespektují značky,“ popsal vedoucí projektu 3 metry k životu Hynek Černý z Hasičského záchranného sboru ČR.

Podle něj se dvacet let zažité návyky lidí i samospráv mění těžko. „Ovšem máme zkušenost, že když to lidem vysvětlíme, 80 procent těch slušných už příště špatně nezaparkuje a ten zbytek prostě zůstane takový, jaký je, a bude na ně platit jen pokuta,“ připomněl Černý.

Nějaký čas se totiž působí preventivně, třeba prostřednictvím letáčků za stěrači špatně stojících aut, a teprve potom přijdou na řadu pokuty. Tak tomu bylo i ve Frýdlantu. „Přes měsíc jsme chodili a dávali upozornění na auta, působili preventivně. Teď už jsme začali rozdávat pokuty, ale vidíme, že prevence předem měla efekt. Zatímco před pár týdny stálo na sídlišti 13 špatně zaparkovaných aut, v době, kdy jsme tam byli natáčet videoklip k projektu, už tam stála špatně pouze dvě,“ přiblížil velitel frýdlantských strážníků.

Noční můra

Podle Černého se špatné parkování týká zejména sídlišť, kde je víc aut než míst k stání a kam často jezdí parkovat lidé, kteří mají třeba u svého domu modrou zónu a nechtějí za ni platit. Hledají tak místo zadarmo. „Když pak hoří výšková budova, například panelák, je to pro hasiče největší noční můra. Problém je, když žebřík zůstane zablokovaný už na začátku sídliště a vytvoří špunt i pro ostatní cisterny. Naštěstí umí hasiči improvizovat a dokážou špatně stojící auta odtahovat nebo se protahovat s cisternami po trávnících kolem domů, ale vždycky je to pro ně velké zdržení,“ upozornil hasič.

Podotkl také, že stavitelé sídlišť už před čtyřiceti lety mysleli na hasiče, a proto jsou často před paneláky široké chodníky, aby po nich mohly projet cisterny, a vytvořili i zmíněná nástupní místa pro hasiče, kudy se nejlépe do paneláků dostanou. „Ovšem přibyla další věc, kdy se při rekonstrukcích domů už neobnovilo značení, že jde o nástupní místo, a tak i ta jsou teď často zablokovaná. A to je zase o jednání se samosprávami nebo bytovými družstvy,“ vysvětlil Černý a současně zdůraznil, aby toto lidé nebrali jako šikanu od hasičů, naopak. „Jde o nám o to ochránit životy lidí,“ dodal.