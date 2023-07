Požár u Jetětic na Písecku zasáhl zhruba 40 hektarů lesa, hasiči nyní dohašují ložiska. Požár se nešíří, v řádu dnů ho hasiči zlikvidují. Při zásahu se zranilo pět hasičů, nikdo z nich ale není v nemocnici. Příčina požáru ani výše škody zatím není známá. Při zásahu pomohl i ranní déšť, řekl novinářům na místě požáru ředitel jihočeských hasičů Martin Sviták.

Požár vypukl v sobotu, hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Vyžádali si i letecké hašení a výpomoc hasičů Středočeského kraje. Je to nejrozsáhlejší požár v kraji za několik měsíců.

„Plocha požáru je zhruba kolem 40 hektarů. Celou noc jsme ji udrželi v prostoru, kde jsme skončili na noc, ráno jsme začali na stejné ploše. V současné době neprobíhá nikde plošné plamenné hoření, jednotky přecházejí do fáze dohašování ložisek požáru a věříme, že i za pomoci letecké techniky se v to nějakém rozumném čase podaří zvládnout. Netroufl bych si říct, že je požár pod kontrolou, v noci bylo ohnisek víc, ale ta se podařilo lokalizovat. V současné době na těch ohniscích pracujeme dál, ale plamenné hoření už neprobíhá jako probíhalo večer a do půlnoci,“ řekl ředitel jihočeských hasičů Martin Sviták.

Požár by měli hasiči zlikvidovat v řádu dnů. Místa, kde hořelo či hoří, jsou hodně suchá. Náročná je pro hasiče kombinace terénu a extrémního horka.

„V dané chvíli jsme zabraňovali šíření požáru vzhledem k tomu větru. Jsou místa, kde plamenné hoření bylo déle, tak na těchto ložiscích pracujeme. Obyvatelé nejsou v ohrožení. Požár se odehrává v lesním porostu, částečně jsou tam meze a vymýcené části lesa, všechno je to v dostatečné vzdálenosti od obydlených částí, od vesnic, případně od táborů nebo chat. Požár se teď nešíří, spíš čekáme, aby se nezvedl vítr a nepřišly extrémní teploty. Bohužel máme z podvečera a noci pět zraněných hasičů, v drtivé většině je to kombinace nadýchání kouře, horka a vyčerpání,“ řekl ředitel.

V sobotu vedli hasiči hlavní útok směrem k Orlické přehradě. Bylo to v době, kdy zjistili, kam se požár šíří, po směru větru. Důležité bylo, aby se nedostal do kaňonu poblíž přehrady, řekl ředitel. V neděli pomohl i déšť, pršelo kolem 7:00.

Na místě zasahují i tři vrtulníky. Dva policejní a jeden letecké hasičské služby, kterou objednávají ministerstva zemědělství a životního prostředí. Každý z policejních má vak s objemem 1000 litrů vody, hasičský 3000 litrů. Vodu berou z Orlické přehrady. „Letecká technika dodává vodu tam, kde je to složité pro jednotky,“ řekl ředitel.

Vrtulníky monitorují ze vzduchu i případný požár, kterého by si ze země hasiči nevšimli. Na Písecku tak stát využil smlouvu na leteckou hasičskou službu hned po začátku její platnosti, od soboty do poloviny září ji soukromými vrtulníky zajišťuje slovenská společnost Heli Company.

Od soboty hoří les se stromy různého vzrůstu, také paseka. Požár se skrz suchý porost a také kvůli větru rychle šířil. Již v sobotu se podařilo zastavit jeho šíření směrem k Orlické přehradě.

„Zásah tam byl vzhledem k tomu, že zde jsou hluboká údolí, velice komplikovaný,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Jihočeští hasiči likvidovali v sobotu další desítky požárů v přírodě. Kvůli suchému počasí od začátku července vzrostl hasičům počet zásahů. Běžně v průměru za týden na jihu Čech likvidují asi 20 požárů. Jen za první červencový týden jich bylo na 70.