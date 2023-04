Požár restaurace a penzionu Angusfarm v Soběsukách, který napáchal škody za desítky milionů korun a zničil celou restauraci, zasáhl mnoho lidí. Majitelé manželé Klausovi se ale rozhodně nevzdávají a mají dokonce pro své návštěvníky dobrou zprávu. I když opravy restaurace ještě nějakou dobu potrvají, oni přesto otvírají.

Oblíbenou restauraci Angusfarm zničil požár. | Video: Deník/Pavel Bouda

Speciální poukaz restaurace Angusfarm.Zdroj: Deník/Daniela Loudová„Od 5. dubna otevíráme restauraci ve stodole, k dispozici budeme vždy od středy do neděle dle běžné otevírací doby. Děkujeme vám za veškerou dosavadní podporu. Teď nám uděláte největší radost, když přijdete na steak nebo něco jiného z naší kuchyně a informaci o otevření budete šířit i mezi svoje známé. Stůl si můžete rezervovat od 1. dubna na našem webu, moc se těšíme na vaši návštěvu,“ uvedli manželé Klausovi na sociálních sítích restaurace.

Ale ani to ještě není vše. Připravili také edici univerzálních dárkových poukazů v reakci na požár restaurace a pensionu. „Uděláte nám velkou radost, když nás podpoříte svou návštěvou a dáte si u nás něco dobrého. Nákup poukazů je možný na našem e-shopu. Využití těchto poukazů bude možné od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024. Teď děláme všechno, co je v našich silách, abychom Angusfarm co nejdřív znovu postavili na nohy. Není na co čekat, chceme vrátit našemu milovanému místu život tak rychle, jak to jen půjde. Poukazy začneme odesílat ve fyzické podobě od středy 5. dubna. Moc děkujeme za podporu a za to, že pomáháte Angusfarm znovu se nadechnout,“ napsali manželé.

S odklízením následků po požáru začali hned minulý víkend, kdy se tam sešli nejen zaměstnanci, ale také dobrovolníci, kteří chtěli přiložit ruku k dílu.