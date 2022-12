Podle vyšetřovatelů měl pětatřicetiletý muž z Českolipska v areálu firmy vyrábějící součástky do aut zapálit hromadu palet. Oheň se pak rozšířil na vedlejší výrobní a skladovací haly, které požár zcela zničil.

Postiženy byly i další průmyslové prostory poblíž vlakového nádraží a plameny poškodily i některá nákladní auta.

Kriminalisté měsíce čekali na posudky. „S verzí úmyslného zapálení a se jménem obviněného muže jsme pracovali delší dobu. Posudky nám poskytly další důkazní materiál,“ řekla mluvčí středočeských kriminalistů Vlasta Suchánková.

Ta se zatím nechce vyjádřit k motivu žháře. Vyloučila však, že by se jednalo o zaměstnance firmy a případný pracovní vztah muže by měl nějakou souvislost se založením požáru. „Vyšetřování je proti obviněnému vedeno vazebně, a to z důvodu, aby se nevyhýbal trestnímu stíhání,“ doplnila Suchánková.

Druhý nejničivější požár

Plameny zničily dvě výrobní a skladovací haly, které využívá firma Grupo Antolin Turnov. Společnost vyrábí interiérové díly pro automobilový průmysl. V halách byly podle policie plastové součásti aut a linky na jejich výrobu. Shořelé součástky i poničená výrobní linka pak způsobila nedostatek některých dílů aut vyráběných v boleslavské automobilce.

Pokud vyšetřování potvrdí škodu předběžně vyčíslenou na tři miliardy korun, šlo by zřejmě o druhý nejničivější požár v novodobé historii Česka. Doposud nejvyšší škodu ve výši čtyř miliard korun způsobil v roce 2015 požár areálu Unipetrolu v Záluží u Litvínova.