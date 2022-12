„Po oznámení tohoto případu byla na místo vyslána nejbližší službu konající policejní autohlídka, která po okamžitém příjezdu zjistila, že opravdu hoří jedna přízemní budova v zadní části daného objektu. Jednalo se o budovu, ve které se nachází hudební zkušebna, ateliér sochaře a také například tělocvična se šatnou, přičemž budova je značně poškozena a s největší pravděpodobností došlo k narušení její statiky,“ popisoval opavský policejní mluvčí René Černohorský.

Na místo ihned vyrazili také hasiči, konkrétně profesionálové z Opavy a dále dobrovolní hasiči z Komárova, Kylešovic, Podvihova, Hradce nad Moravicí, Kravař a z Litultovic.

„Hasiči po příjezdu na místo zásahu nasadili k likvidaci požáru části haly vodní proud, zasahovali v dýchací technice a s termokamerou. Narušená statika budovy znemožnila provést zásah vnitřní cestou,“ uvedl Jakub Kozák. Velitel zásahu zároveň vyhlásil druhý stupeň požárního poplachu a na místo zavolal i pracovníky plynáren, energetiky a statika. Objekt se totiž musel stabilizovat.

„K zásahu tak byla vyslána jednotka HZS MSK ze stanice Ostrava-Zábřeh s technickými kontejnery a výdřevou. Zároveň byli ze Záchranného útvaru HZS v Hlučíně vyžádáni kynologové se psy pro sutinové vyhledávání,“ pokračuje mluvčí hasičů.

Od oznámení události hlídali policisté budovu i celý areál, na místě pobývali ještě spolu s hasiči i během pátečního dopoledne. To už na místě operovali i specialisté z řad hasičů, policistů a dalších odborníků, kteří prozkoumávali požářiště a zjišťovali příčinu vzniku požáru. Znovu byl využit také pes, tentokrát s výcvikem pro vyhledávání akcelerantů hoření. Místo bylo obehnáno policejní páskou. „V průběhu prvotních procesních úkonů nebylo zjištěno a prokázáno, že by došlo k úmrtí jakékoli osoby, nebo že by byla zraněna či ohrožena na životě či zdraví nějaká osoba,“ dodává Černohorský.

Předběžná škoda byla vyčíslena na 1,5 milionu korun.