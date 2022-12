„Ten den, kdy začalo hořet, jsem byla v obchodě. Zpočátku jsem tomu nevěnovala moc pozornosti, protože jsem tam už zažila požár odpadkového koše nebo nějakých kabelů. A pokaždé to provázel, typický smrádek,“ vrací se podnikatelka do poloviny listopadu.

Jenže pak si všimla velkého kouřového mraku valícího se nad prodejnou s klenoty a souseda, který kvapem do krabice balil nejcennější kousky. A zpozorněla. „Uvědomila jsem si, že je zle. Popadla jsem platební terminál, kabelku, počítač a kabát. A jak sem zhasla a zatáhla roletu, už nebylo nikde nic vidět. Potkala jsem paní z papírnictví, která si už svítila mobilem. Tak jsem se jí chytila a vyšly jsme ven vietnamskou restaurací,“ popisuje osudové okamžiky.

Půjde vyhořelý obchodní dům k zemi? Je na odpis, myslí si benešovský starosta

Ona i další lidé z obchodního patra Hvězdy si ještě před objektem dělali naděje, že další den uklidí a nejdéle pozítří znovu otevřou. „Nikdo z nás si nedovedl představit, jak rozsáhlý ten požár je,“ přiznala. V okamžiku, kdy se začal hustý černý dým valit i z okem její provozovny, ale bylo jasné, že plány na znovuotevření určitě neklapnou.

Marie Hložková už měla sklady plné zboží pro očekávaný vánoční prodej. Od dodavatele je přebírala právě ten den, kdy začalo hořet. Oděvy byly pečlivě uložené v igelitových sáčcích a zalepené v kartonových krabicích. „Pořád jsem si myslela, že zboží v krabicích se nic nestane a že ho jen vybalíme a začneme s prodejem,“ doufala.

Co nezničil oheň, dokonala voda

Jenže tak to nebylo. V její provozovně a ani v celém křídle směrem k Tyršově ulici oheň sice neřádil, ale hasiči, kteří kvůli propadlým stropům nemohli dovnitř, stříkali hasební vodu do rozbitými okny. „U nás bylo všechno spálené sazemi, které prý měly až 800 stupňů Celsia a navíc ještě prolité vodou. Všechno strašně smrdělo a na zemi se válelo rozšlapané zboží,“ popisuje první vjemy po návratu do provozovny. „Co nezničil oheň, to dokonala voda,“ dodává.

Kvůli všem těmto stresovým zážitkům Marie Hložková nyní v noci špatně spí. Pořád se jí vrací obrazy zkázy. Zpočátku uvažovala, že s podnikáním skončí a nechá se zaměstnat. Od toho nakonec ustoupila až při zjištění, že ve dvacet let placené pojistce je zahrnuto i zboží zničené požárem.

Z chodovského Penny zbyly jen obvodové zdi. Místní přišli o oblíbený obchod

Rozhodlo ale také to, že Marie Hložková není jen obchodnice, ale celou pětinu prodávaného sortimentu sama vyrábí, šije. S kamarádkou proto procházely město a hledaly vhodné prostory pro nový Matýsek. Shodou okolností je našla jen zhruba 50 metrů od původní provozovny.

Prostor vyhovoval, protože do něj byl i přístup s kočárky. Navíc byl vybaven regály a bylo možné se hned nastěhovat. „Soused si musel vybavit svůj nový prostor regály a to mu trvalo docela dlouho. My jsme otevřeli už 1. prosince,“ uvedla obchodnice.

Další výzva

I Marie Hložková zná pořekadlo, že všechno zlé je také pro něco dobré. A nový prostor to dobré přináší. „Krámek je to menší, než ve Hvězdě, platím nižší nájemné. Celou tu událost jsem ale vzala jako další výzvu. Obchodů už jsem několik otvírala, takže tohle je vlastně další z nich a beru to docela klidně. Jsem totiž pozitivní člověk,“ tvrdí obchodnice, jíž velice překvapila reakce veřejnosti, která podnikatelům na sociálních sítích vyjadřovala velkou morální podporu a pomoc.

Po devastujícím požáru Obchodního domu Hvězda v Benešově si tamní živnostníci museli najít náhradní prostory. Bezprostředně po události zahájil majitel rekonstrukci objektuZdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Zda se bude možné vrátit do Hvězdy, zůstává otázkou. Marie Hložková ji ale vůbec neřeší. Soustředí se na prodej, protože přede dveřmi jsou Vánoce.

Vedle majitelky Matýska našli i někteří další provozovatelé obchodů z Hvězdy nová prodejní místa – sázková kancelář, klenotnictví, prádlo nebo obchod elektronikou už zahájili provoz.