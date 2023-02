„Netušili jsme, že to bude tak vážné. Z celého domu se valil dým, na balkoně stála žena a volala o pomoc. Křičela, že uvnitř jsou dvě imobilní osoby, že hoří a neví, co má dělat,“ popsala situaci Klára Skibová. S parťákem okamžitě vyrazili ke vstupním dveřím. Po jejich vykopnutí se dostali do zadýmené chodby v přízemí. „Nebylo téměř vidět na krok,“ popsal situaci Jiří Podraza s tím, že policisté začali budit nic netušící nájemníky. „Překvapilo mě, že všichni spali, nic je neprobudilo, vůbec nevěděli, co se děje. Byli zmatení. Postupně jsme nacházeli další a další lidi a vyváděli je ven,“ dodal.

Policisté sice měli baterky, ty jim ale moc nepomohly. „Nebylo vidět na krok. Špatně se dýchalo. Přes ústa jsme si dali hadry. Ani jsme je nestačili namočit. Nebyl na to čas,“ řekla Klára Skibová.

Potvrzeno: Ostatky na místě požáru domu v Ostravě-Martinově jsou syna majitelů

Po záchraně lidí z přízemí se policisté vydali do prvního patra. „Bylo to ještě horší než dole. Nahoře jsem vykopla zamčené dveře. Vyvalil se dým. Byla to síla. Jako kdybych dostala facku. Spustila se mi z nosu krev, začalo se mi špatně dýchat,“ dodala Klára Skibová. V té chvíli dorazili hasiči. Jiří Podraza mohl kolegyni vyvést z domu, hasiči se pak postarali o záchranu osob v prvním patře.

„Nebylo mi dobře. Dali mě do sanitky, dostala jsem nějaké kapačky a kyslík. Ani pořádně nevím, co to bylo. Do nemocnice jsem ale nejela, podepsala jsem revers,“ dodala Klára Skibová.

Jak se následně ukázalo, ve sklepě se vznítilo uhlí v zásobníku kotle na tuhá paliva. Vzápětí došlo k zadýmení domu. V bytových jednotkách byly sice hlásiče požáru, ty však měly vybité baterie.

Případ dále šetří policie. „Policisté z obvodního oddělení Ostrava-Přívoz v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.