Požár v Těšíně jim zničil byty i Vánoce. Na pomoc rodinám lidé vybrali sto tisíc

Jedni přispívají, druzí kritizují. Hlavně poškozeného, který si o peníze sám řekl. Není to ani měsíc, co se několika rodinám z Českého Těšína radikálně změnil život poté, co výbuch a následný požár zničil jeden z bytů v panelovém domě na sídlišti Hrabinská a několik dalších bytů bylo vodou poničeno při hašení.

Požár, Český Těšín, 30. listopadu 2022. | Video: se svolením čtenáře Deníku