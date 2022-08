„Aktuálně předáváme do správy národního parku větší část území, které bylo součástí zásahové zóny. Už před pár dny jsme kompletně dočistili od ohnisek a předali sektor číslo čtyři, nyní se nám to samé podařilo i se sektorem číslo tři. Ze sektoru číslo jedna jsme dnes předali prostor nad Hřenskem, ze sektoru číslo dva je to území od České silnice až po lokalitu kolem Větrovce,“ doplnila mluvčí. Předané území hlídají dobrovolní hasiči.