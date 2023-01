„Trpí psychickými problémy. Z tohoto důvodu nedoporučujeme, aby se ho občané pokoušeli sami zadržet. Obratem kontaktujte tísňovou linku 158,“ dodala Michalíková. Mladík měl v minulosti sebevražedné sklony.

Požár domu v Ostravě a zmizení mladého muže v jeden den. Případy spolu souvisí

Hořet začalo v noci z neděle na pondělí. Škoda je odhadována na milion korun. „Hasiči už při jízdě na místo události viděli z dálky vysoké plameny na střeše domu. V době příjezdu byla celá střecha v plamenech a část již byla propadlá. Hasiči z domu evakuovali majitele domu,“ uvedl Lukáš Popp, zastupující tiskový mluvčí moravskoslezských hasičů.

Jakubova matka se zhroutila, hasiči proto povolali psychologa, který jí poskytl posttraumatickou péči. V té době panovaly obavy, že by se uvnitř mohl nacházet její syn. To se nepotvrdilo. Později po něm policie vyhlásila pátrání.

Lidé z okolí však odmítají uvěřit tomu, že by Jakub založil požár. „Nevěřím, že to Kuba udělal,“ řekla Deníku starší žena procházející poblíž domu. Mířila k jedné ze zahrádek, kterých je v okolí několik desítek. „Kubu znám. Potkávala jsem ho během procházek. A také, když se vracel domů s obědem, pro který si chodil. Bavili jsme se o všem možném. O jídle, přírodě…“ dodala seniorka, která Jakuba popsala jako příjemného mladíka. „Myšlenkově je sice pomalejší, ale je to milý, příjemný a hezký kluk. Doufám, že je v pořádku. Snad se mu nic nestalo,“ prohlásila.

Ohledně příčiny požáru má seniorka svou verzi. „Kuba mi několikrát vyprávěl, že do noci hraje na počítači. Sice špatně vidí, ale nějak si poradil. Říkala jsem mu: ,Kubo, to tě opravdu baví?´ Usmál se a pokýval hlavou. Podle mě hrál i tu osudnou noc, kdy se něco stalo. Prostě začalo hořet, třeba od šňůry, zásuvky, nabíječky. A on v panice utekl. Opravdu nevěřím, že by mohl požár založit,“ řekla seniorka, podle které je Jakub tichý a bázlivý.

Jak dodala, mladík se rád prochází v přírodě. „Když tudy procházím, dívám se, jestli ho někde neuvidím. Ale mám potíže s nohou, tak se všude nedostanu, třeba do nedalekých bažin. Policistům jsem řekla, aby se tam podívali,“ doplnila žena a pokračovala: „Před Vánocemi se mi svěřil, že má nějaké peníze. Možná si je stačil vzít a někam odjel. Doufám, že ho brzy najdou.“

Policejní výzva

Policisté se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po hledaném muži jménem Jakub DOSTALÍK, ročník 1996, Ostrava.

Jakub Dostalík, současná fotografie.Zdroj: se svolením PČR

Na základě provedeného prověřování a ze zajištěných stop by mohl být výše uvedený muž důvodně podezřelý z protiprávního jednání v souvislosti s požárem rodinného domu v Ostravě-Martinově ze dne 16. ledna 2023.

Popis osoby: zdánlivé stáří 26 až 28 let, vysoký zhruba 195 cm, střední postavy, modrých očí a hnědých vlasů. Mladík by měl nosit dioptrické brýle.

Ze získaných informací by se hledaný muž mohl nacházet mezi osobami bez přístřeší. Trpí psychickými problémy a z tohoto důvodu nedoporučujeme, aby se občané pokoušeli muže sami zadržet. Obratem kontaktujte tísňovou linku 158.

