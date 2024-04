/FOTO, VIDEO/ Pět hasičských jednotek vyrazilo v pondělí 15. dubna krátce po půl deváté dopoledne k požáru panelového domu v děčínských Boleticích. Bylo nutné evakuovat šestnáct lidí, další se nadýchali kouře.

V Boleticích hořel panelák. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Hořelo ve sklepní kóji šestipatrového paneláku v ulici K. H. Borovského na sídlišti. Dům byl silně zakouřen, hasiči jej odvětrávali. Kromě hasičů na místě zasahovala také záchranná služba. "Někdo viděl kouř a zavolal hasiče, hned jsme utíkali z domu pryč," popsal jeden z obyvatel paneláku naproti základní škole.

"Evakuováno bylo 16 lidí, tři jsme vyvedli v evakuačních maskách, čtyři lidé se nadýchali kouře. Pro evakuované jsme přistavili autobus," uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Ne všichni obyvatelé byli ale ukáznění a odešli sami nebo s hasiči. V jednom z vyšších pater mělo zůstat dítě a hrát na počítači. "Jo, je tam. Ale my větráme. Hned půjdeme," ujišťovala jednoho ze zasahujících hasičů žena ve středním věku.

U Rumburku vlaku vstoupil do cesty člověk, zranění nepřežil

Požár se hasičům podařilo zlikvidovat po 10. hodině. Požár se jim podařilo rychlým zásahem udržet v nejnižším podlaží. Pokud by se oheň dostal do vyšších pater, mohl by nastat problém s evakuací. Zadní chodbové balkony, které mají sloužit pro případnou evakuaci, totiž byly zamčené. To budou v příštích dnech s majitelem domu řešit zástupci města i hasičů.

