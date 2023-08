„Zaměstnanci mi píšou esemesky, jestli tohle je konec. Není! Určitě nekončíme, nechceme a nebudeme nikoho propouštět, ani ty, kteří jsou například ve zkušební době. Vedle toho jsme měli i poměrně velké procento agenturních zaměstnanců. Ti bohužel o práci přišli,“ řekla Deníku Zetková.

Jak dále potvrdila, zaměstnancům už volají jiné firmy s nabídkou práce. V Novaresu by ale byli rádi, aby lidé zůstali. „Zaujali jsme prakticky okamžitě filozofii, že tohle pro nás bude takový restart, a chceme postavit nový závod. Už o tom jednáme, máme i pozemek, který byl vlastně předmětem jednání už minulý rok. Čili Novares žije a bude žít dál,“ uvedla dále Zetková s tím, že z Francie do Žebráku už přicestovali i zástupci top managementu firmy, aby se proces obnovy co nejrychleji nastartoval.

Legislativně jsou momentálně všichni kmenoví zaměstnanci doma takzvaně „na překážkách“. Možná ani nebudou muset čekat moc dlouho, než se vrátí do práce. Uvažuje se totiž, že by mohli zatím najít útočiště ve druhém závodu Novaresu, který sídlí jižně od Klatov v Janovicích nad Úhlavou. „Tam mají také poměrně hodně agenturních zaměstnanců, takže uvažujeme, že by je prozatím lidé ze Žebráku nahradili. Tím bychom Janovicím rovněž pomohli stabilizovat personální stav,“ pokračuje manažerka.

Zdroj: Deník/Radek R. Kaša

Požár spálil prakticky celou výrobnu a plameny ušetřily jen málo věcí. Štěstí měl například datový server firmy. „Ten přežil a nyní dáváme dohromady všechny technické záležitosti, abychom jej dokázali nastartovat s tím, že bude taktéž přesunut do Janovic,“ poznamenala dále Zetková.

V pondělní dopoledne, kdy požár vypuknul, se na místě naštěstí nacházel minimální počet pracovníků, protože probíhala technologická odstávka. „V práci byli pouze technickohospodářští pracovníci, někteří lidé z administrativy se zdržovali v kancelářích a ve výrobně probíhaly údržbové práce. Celkem šlo asi o sedmdesát lidí. Naštěstí se všichni stihli včas evakuaovat. Byl to pro ně velký šok, takže jsem s nimi v úzkém kontaktu,“ popsala dále Zetková.

Pomoci se snaží i okolní firmy a také obec. „Musím říct, že všichni naši zákazníci se k nám chovají hezky - například jsme v úzkém kontaktu se sousední Mubeou, jejichž HR manažerky nám podaly pomocnou ruku. Ve firmě nám dokonce nabídli kancelář a třeba i zasedací místnost, které ale asi nevyužijeme. Už jsme totiž od starosty Žebráku rádi přijali prostory kanceláří na náměstí. Moc si pomoci od všech vážíme a děkujeme,“ uvedla dále manažerka.

Podle slov starosty Žebráku Pavla Horázného se jedná o místnost v budově staré školy. „Pomohli jsme také se zařízením nějakého nábytku a prostory mohou samozřejmě bezplatně využívat tak dlouho, jak bude potřeba,“ uvedl starosta, jenž rovněž vyjádřil poděkování žebráckým dobrovolným hasičům, kteří byli u požáru jako první, za jejich nasazení.