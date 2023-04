Pojistka, peníze od města i Klubu českých turistů a také sbírka. Obnova rozhledny na Vlčí hoře v Českém Švýcarsku, kterou v noci na úterý 4. dubna zasáhl požár, bude financována z několika zdrojů. Samotná sbírka by měla být vyhlášena ještě před Velikonocemi. Na rozhlednu by se také měli, alespoň v provizorním režimu, velmi brzy vrátit turisté.

Požár rozhledny na Vlčí hoře. | Video: Hasiči Krásná Lípa

Bude nějaká sbírka? Kam mohu přispět? Sociální sítě zaplavila již během úterý 4. dubna, kdy v noci na Vlčí hoře začalo hořet, vlna solidarity. Lidé nabízeli pomoc finanční i fyzickou, kdy chtěli pracovat na opravě oblíbené vyhlídkové věže. Klub českých turistů (KČT) Krásná Lípa se o věž stará desítky let, na jaro měl naplánovanou brigádu, obnovu laviček a sociálního zařízení. Po požáru je ale vše jinak.

Práce neubylo, jen KČT musí zaměřit své síly nečekaným směrem. „Usilovně se pracuje na vyhlášení sbírky, spolupracujeme na tom s našim ústředím. Sbírka poběží na serveru Donio,“ řekl den po uhašení požáru předseda krásnolipského Klubu českých turistů Václav Hieke. Na opravu budou dohlížet také památkáři, jedna z dominant kraje je totiž památkově chráněná.

Ústředí KČT se podařilo navázat spolupráci s velkými českými firmami, které zajistí lidi na obnovu nejstarší rozhledny na Šluknovsku. Na KČT v Krásné Lípě pak bude zajistit ubytování a stravování. „Dáme do toho také klubové peníze, ale spoléháme především na sbírku,“ dodává Hieke. Město Krásná Lípa se jako vlastník rozhledny chce pustit do rozsáhlejších oprav než pouhé sanování škod způsobených požárem. „To se týká například opadaných omítek. Chceme toho udělat víc a pořádně, i když víme, že to bude něco stát,“ říká starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Jedním z důvodů je i jubileum, které věž oslaví příští rok. V květnu 2024 to totiž bude 135 let, kdy ji Horský spolek pro nejsevernější Čechy slavnostně otevřel. Na jejím vybudování se tenkrát podílely i stovky nadšenců, kteří na čedičový lesní vrch nanosili dvacet tisíc cihel, ze kterých vyrostla čtyřboká dvanáctimetrová věž.

Brzký návrat turistů

Navzdory na první pohled velkému poškození rozhledny, kdy shořela velká část dřevěného obložení, popraskala okna, oheň zasáhl i část schodiště a zničené jsou i vstupní dveře, by se na rozhlednu mohli velmi brzy turisté vrátit.

„Poslali jsme na rozhlednu pracovníky našich technických služeb. Uklidili tam, zasklili rozbitá okna. Hlavní nepořádek bude pryč. Znovu otevřeno bude již ve čtvrtek 6. dubna,“ přidal dobrou zprávu Jan Kolář.

Co bylo příčinou požáru, který se pravděpodobně rozšířil od vedle stojící chaty, zatím jasné není. „Na místě byli v úterý kriminalisté z Rumburku, ve spolupráci s hasiči ohledávali požářiště. Byl také povolaný služební pes vycvičený na vyhledávání akcelerantů hoření,“ uvedla policejní mluvčí děčínské policie Eliška Kubíčková. Během středy pak doplnila, že policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.