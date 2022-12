„Kristepane, to je hrozné nadělení před Vánocemi,“ zoufala si v sousedství postižených seniorka Marie Ďurčová. „Když už se za domem objevil kouř, ještě se tam svítilo. Oheň, dým mě vyděsil. Také jsem se bála, že nám chytí dům, ale hasiči přijeli rychle, bylo tu před námi pět nebo šest aut. Dnes už je mi lépe a ten horor vstřebávám, ale večer se mně hodinu klepala kolena, jak strašně jsem se ohněm vylekala, jsem tak blízko a část domu mám též ze dřeva,“ komentovala nechtěný zážitek sousedka. Majitelé zničeného obydlí se prý předtím pustili do jeho oprav a modernizace: „Dávali novou podlahu, část dřeva nahradili i zdivem. Chtělo to ale novou střechu a komín, obojí už nevypadalo dobře,“ poznamenala Ďurčová.