/FOTO, VIDEO/ Osm lidí zahynulo v noci ze středy na čtvrtek při požáru neobývaných unimobuněk v brněnské Plotní ulici. Podle předběžných výsledků vyšetřování vnikli lidé do objektu neoprávněně, ještě ve středu odpoledne měly být buňky prázdné. Policisté i hasiči zůstávali na místě ještě ve čtvrtek odpoledne, příčinu tragédie policisté nadále vyšetřují.

Noční požár obytných buněk v Plotní ulici v Brně za sebou zanechal osm obětí. | Video: Se souhlasem HZS JMK

Objekt původně sloužil jako ubytovna pro dělníky, poslední zhruba dva roky byl neobývaný. V místě se tak mnohdy scházeli lidé bez domova, kteří chtěli buňky využít k přespání. „Bydlím skoro u těch buněk, tak vím, že byly dlouhodobě neobývané, zdržovali se tam převážně bezdomovci. Tady přímo kolem toho místa ale větší problémy nebyly,“ uvedla Deníku žena, která si přála zůstat v anonymitě.

Čtvrteční tragédie se odehrála na hranici dvou městských částí, konkrétně Brna-středu a Brna-jihu. O neutěšené situaci v místě věděli představitelé obou městských částí delší dobu, s majitelem objektu dlouhodobě komunikovali. „V prvé řadě chceme vyjádřit soustrast všem pozůstalým, tragédie nás velmi zasáhla. Pozemek je ještě na území Brna-středu. Byly to unimobuňky umístěné na soukromém pozemku. Majitele jsme upozorňovali, že jsou buňky nezabezpečené a že se na místě schází lidé bez domova. Upozorňovali jsme rovněž, že by bylo dobré je zabezpečit a případně odstranit,“ popsala Deníku dřívější situaci mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Zároveň doplnila, že se vzniklou situaci pracuje městská část přibližně dva roky. „Upozorňovali jsme majitele na to, že v místě vzniká problém a že by bylo vhodné ho řešit. Pokud vím, měly se buňky nakonec odstraňovat. Bylo ale vidět, že na oknech jsou mříže, takže nějaké zabezpečení pravděpodobně proběhlo,“ pokračovala Dobešová.

Bezpečné místo

Jeden z nejtragičtějších požárů na jižní Moravě vznikl v objektu na pozemku Českých drah, vlastník samotných buněk měl být soudně určený jako neznámý. Podle vyjádření Českých drah se soudy určením konkrétního majitele unimobuněk zabývaly přes deset let. „K okolnostem požáru můžeme v současné chvíli říci, že k němu došlo na našem pozemku, nikoliv v našem objektu. Unimobuňky nebyly v našem majetku a současný vlastník buněk nám není znám,“ uvedli zástupci Českých drah na svém twitterovém účtu.

Vyjádření ministra dopravy Martina Kupky k tragédii v brněnské Plotní ulici.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Protože soudy totožnost vlastníka buněk nezjistily, rozhodly České dráhy o úklidu pozemku na své náklady. „Byla vybrána odborná firma, ve středu došlo k předání místa za účelem provedení úklidu pozemků a odstranění nezapsaných objektů. Při fyzické prohlídce a předání staveniště odborné firmě byly buňky zabezpečeny proti vniknutí a nebyly zde žádné osoby. Vlastní práce měly proběhnout v nejbližších dnech,“ napsali představitelé Českých drah ve vyjádření.

O odstranění nebo případnou úpravu okolí buněk žádali rovněž zástupci Brna-jihu. „Situaci jsme monitorovali, žádali jsme majitele pozemku, aby místo uvedl do stavu, který by odpovídal okolnímu charakteru. Tuto žádost jsme posílali tuším začátkem minulého roku, ale pokud vím, tak jsme s majitelem nekomunikovali pouze my, ale také městská část Brno-střed, na jejímž území se neštěstí stalo. Pokud vím, tak se majitel chystal lokalitu v brzké době řešit. Žádali jsme přímo o odstranění těch buněk, případně jejich úpravu tak, aby to místo bylo bezpečné a cítili se tak i obyvatelé okolních domů,“ řekl starosta Brna-jihu David Grund.

Na místě byl ve čtvrtek rovněž policejní psovod se psem, který hledal možné katalyzátory neboli zrychlovače hoření. Nic takového se mu ale najít nepovedlo. Jelikož bylo dvanáct unimobuněk určených k likvidaci, nevznikla na nich prakticky žádná škoda. Plameny však poškodily nejméně tři osobní auta a jednu dodávku, všechny vozy stály zaparkované v bezprostřední blízkosti místa požáru.