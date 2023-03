Více než sto hasičů zasahovalo od časného rána u požáru haly nábytkářské společnosti v menší průmyslové zóně v Čelákovicích u Prahy. Požár se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba po osmi hodinách zásahu, lokalizovali jej po 10:00. Kolem 16:00 snížili stupeň poplachu z třetího na druhý, řekla ČTK mluvčí hasičů Vladimíra Kereková. Hustý dým z požáru byl zpočátku viditelný na kilometry daleko. Při zásahu se lehce zranil jeden hasič. Chemická laboratoř na místě dočasně naměřila zvýšené hodnoty oxidu uhelnatého, nebyly ale zdraví škodlivé.

Statik majiteli nařídil stržení střešní konstrukce, obvodové zdi haly o rozměrech 30 na 80 metrů mohou zůstat. Hasiči stále dohašují skrytá ohniska. „Kolem 16:00 rozhodl velitel zásahu o snížení stupně poplachu a další redukci sil, rádi bychom, aby do 17:00 byl stupeň jedna, na místě by do půl hodiny měly být z 19 jednotek pouze dvě,“ řekla po 16:00 ČTK Kereková.

Příčina požáru ani odhad škod zatím nejsou k dispozici. Město na facebooku uvedlo, že jde o halu společnosti Zavek. Podle starosty Josefa Pátka (ODS) bylo v hale uskladněné dřevo i hotový nábytek.

V okolí haly byli také zástupci celní správy. Mluvčí hasičů uvedl, že na místě jsou také nezasažené sklady. „Ty musí celníci prověřit,“ řekl. „V tuto chvíli nemůžeme podat žádné další informace, narušilo by to další vyšetřování,“ sdělila ČTK mluvčí středočeských celníků Yvona Matějková. Krajská policejní mluvčí Adéla Fialová na webu uvedla, že policie bude místo požáru prošetřovat v úterý ráno.

„Výše škody bude stanovena až po úterním dopoledním vyšetřování příčiny vzniku požáru, kdy se na místě sejdou vyšetřovatelé HZS Středočeského kraje s expertní skupinou Technického ústavu požární ochrany Praha a s kriminální policií,“ uvedli hasiči na webu.

Zvýšené hodnoty oxidu uhelného

S požárem, který byl nahlášen krátce po 2:00, bojovalo devět jednotek profesionálních hasičů a 12 dobrovolných. Pomáhalo jim speciální hasicí zařízení Cobra, nástroj na prorážení a řezání materiálů vodním paprskem. „Bourací práce si zajistí majitel firmy, přivolané jednotky Záchranného útvaru HZS ČR z Jihlavy a ze Zbirohu s těžkou technikou tak nakonec nezasahovaly,“ uvedli hasiči na webu.

Stav ovzduší na místě měřila chemická laboratoř z Kamenice. První měření zjistila zvýšené hodnoty CO, nikoliv ale v koncentracích škodlivých pro zdraví. V poledne Město Čelákovice odvolalo doporučení, aby lidé nevětrali a nevycházeli.

Město kvůli hasebním pracím zavřelo Masarykovu ulici a měnilo autobusovou dopravu. Autobusy by měly náhradní trasou přes centrum města jezdit do pozdních odpoledních hodin, uvedl starosta na facebooku.