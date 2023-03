/FOTO, VIDEO/ V Čelákovicích hořela od noci z neděle na pondělí rozměrná hala, kde se zpracovává dřevo. Zasahovalo tam přes sto hasičů. Požár se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba po osmi hodinách zásahu, lokalizovali jej po 10:00. Kolem 16:00 snížili stupeň poplachu z třetího na druhý. Kvůli požáru je zavřená Masarykova ulice, kterou prochází trasa mezi Brandýsem nad Labem a Prahou.

Požár v Čelákovicích. | Foto: HZS Středočeského kraje

Požár haly v sousedství železniční stanice si vynutil zásah hasičů, kteří mířili k čelákovickému nádraží uprostřed noci: čtvrt hodiny po druhé hodině. Plameny tam zachvátily halu sloužící ke zpracování dřeva, která má podle údajů policie rozměry 30x80 metrů.

Kvůli nasazení velkého množství sil vyhlásili hasiči třetí stupeň požárního poplachu. Na twitteru informovali, že za úsvitu na místě zasahovalo celkem 105 hasičů; zapojeno bylo devět profesionálních jednotek a dvanáct dobrovolných. Jeden dobrovolný hasič byl zraněn.

Statik majiteli nařídil stržení střešní konstrukce, obvodové zdi haly o rozměrech 30 na 80 metrů mohou zůstat. Kolem 12:45 dál platil třetí stupeň poplachu ze čtyř vyhlášený kvůli vyššímu počtu hasičů a hasební techniky.

"Kolem 16:00 rozhodl velitel zásahu o snížení stupně poplachu a další redukci sil, rádi bychom, aby do 17:00 byl stupeň jedna, na místě by do půl hodiny měly být z 19 jednotek pouze dvě," řekla po 16:00 Kereková.

Příčina požáru ani odhad škod zatím nejsou k dispozici. Město na facebooku uvedlo, že jde o halu společnosti Zavek. Podle starosty Josefa Pátka (ODS) bylo v hale uskladněné dřevo i hotový nábytek. Majitele společnosti se zatím nepodařilo zastihnout.

V okolí haly byli také zástupci celní správy. Mluvčí hasičů uvedl, že na místě jsou také nezasažené sklady.

"Ty musí celníci prověřit," řekl. "V tuto chvíli nemůžeme podat žádné další informace, narušilo by to další vyšetřování," řekla mluvčí středočeských celníků Yvona Matějková.

Krajská policejní mluvčí Adéla Fialová na webu uvedla, že policie bude místo požáru prošetřovat v úterý 14. března ráno.

"Výše škody bude stanovena až po úterním dopoledním vyšetřování příčiny vzniku požáru, kdy se na místě sejdou vyšetřovatelé HZS Středočeského kraje s expertní skupinou Technického ústavu požární ochrany Praha a s kriminální policií," uvedli hasiči na webu.

Zdroj: Youtube

"Proběhla menší redukce sil, odjely dvě dobrovolné jednotky a část dobrovolné jednotky Čelákovice, která bude držet dohled v noci. Stále se hasí pěti vodními proudy, proto tolik jednotek, aby se mohly střídat," řekl mluvčí hasičů Tomáš Bakalář.

Tmavošedý dým, který se ráno z místa valil, byl viditelný z širokého okolí. Kolem 9:00 byla oblaka dýmu zřetelně menší a už jen nad areálem.

"Po městě projíždí mobilní měřící stanice ovzduší. Kouř naštěstí nezasahuje celé město, ale úzký pruh," uvedlo na svém webu město Čelákovice. Školy po směru kouře byly informovány.

"Požár byl nahlášen chvíli po 2:00, zdálky je vidět hustý dým, hala je velká 30krát 80 metrů, uvnitř je i dřevo," sdělil Bakalář.

Oblast požáru je rozdělená na tři části, hasiči ho budou podle Bakaláře zřejmě zřejmě likvidovat další hodiny. Na místě je podle něj speciální hasicí zařízení Cobra.

"Na místo míří i další technika, nakladač a rypadlo," doplnil mluvčí.

Chemická laboratoř z Kamenice na místě měřila stav ovzduší.

"Byly naměřeny zvýšené hodnoty CO, ale nepřekračují referenční hodnoty, které by byly zdraví škodlivé," sdělil Bakalář.

Město na facebooku uvedlo, že jde o halu společnosti Zavek. Podle starosty Josefa Pátka (ODS) by lidé neměli větrat.

"Máme tady všechno, co má kola a uveze vodu," řekl po 8. hodině. Na facebooku město uvedlo, že pro dopravu je uzavřená ulice Masarykova v okolí požáru a to kvůli hasičské technice na místě.

Hala leží v průmyslové zóně, kolem jsou další haly, které hasiči chrání před rozšířením ohně.

Masarykovu ulici policisté pro běžný provoz uzavřeli – s odklonem dopravy přes město. Omezení v okolí místa požáru by podle odhadů měla trvat zhruba do desáté dopolední.

Až do odvolání není kvůli požáru v blízkosti zastávky v provozu železniční stanice v Čelákovicích. Omezení se dotýká tří vlakových linek.

U linek 443 a 662 musí cestující počítat s tím, že končí a vyrážejí ze zastávky Čelákovice, nám., zrušena je zastávka Čelákovice, Toušeňská. U linka 655 jsou zrušeny zastávky Čelákovice, Žel. st. a Čelákovice, Záluží, cihelna.