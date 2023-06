K rozsáhlému požáru rodinného domu v Kydlinech vyjížděla ve středu podvečer téměř desítka hasičských jednotek. Škody přesahují dva miliony korun. Kouř byl vidět už od Klatov.

Požár v Kydlinech. | Video: Daniela Loudová

„Šlo o požár stodoly s hospodářským stavením. Bohužel při našem příjezdu byl požár stodoly již v plném rozsahu a vzhledem k tomu, že tam chybělo požárně bezpečnostní zařízení, které by bránilo přenosu požáru mezi stodolou a obytnou částí, došlo k přenosu požáru do půdního prostoru, který byl asi ze dvou třetin zasažen. Podařilo se nám uchránit vnitřní prostory, ale střecha byla požárem zničena,“ uvedl řídící důstojník hasičů Aleš Bucifal.

Zdroj: Daniela Loudová

Zasahovaly jednotky z druhého stupně požárního poplachu - CHS Klatovy, SDH Klatovy, SDH Klatovy – Luby, SDH Plánice, SDH Švihov, SDH Janovice nad Úhlavou, SDH Bezděkov, SDH Předslav i SDH Kolinec.

Příčina je zatím v šetření a naštěstí nebyl nikdo zraněn. „Kromě samotného hašení jsme se zaměřili i na ochranu okolních budov. Co se týká příčiny i výše škody, jsou v šetření. Nemůžeme zatím potvrdit ani vyvrátit zásah bleskem, na který jsme dotazováni,“ sdělil krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.

Šlo o velmi náročný zásah, jelikož hasiči museli zasahovat v dýchací technice. Bylo to i velmi náročné fyzicky, a to i s ohledem na to, že většina hasičů zasahovala také v rámci následků po bouřce a prudkém větru a dešti, který se prohnal odpoledne Klatovskem. „Šlo rozhodně o velmi náročný den,“ dodal Bucifal.

Výstraha se vyplnila, na Klatovsko dorazil prudký déšť. Vítr kácel stromy

Velký dík patří i lidem, kteří nosili zasahujícím hasičům vodu na pití.