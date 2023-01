„Z objektu bylo vnitřkem budovy i pomocí výškové techniky zachráněno 28 osob, z toho 3 děti, a jedna kočka. Dalších 34 osob bylo evakuovaných,“ uvedla mluvčí hasičů Kateřina Suchánská.

"Na místě jsme změřili hladinu CO celkem 25 lidem, pouze jedna žena 65 let měla zvýšené hodnoty a bylo nutné ji převézt do nemocnice. Jedna osoba na místě bohužel zemřela," uvedla mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Požár byl lokalizován v 5:02. Po 6. hodině se nájemníci nezasažených bytů mohli za asistence policie vrátit zpět do svých bytů.

Škoda vzniklá požárem byla odhadnuta na 1 milion korun.

Video, foto: Nehoda tramvaje a sypače uzavřela křižovatku Argentinské a Plynární

Příčina požáru je předmětem vyšetřování.