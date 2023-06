Historická památka a jeden z nejstarších dřevěných mostů ve střední Evropě v neděli málem lehl popelem. U mostu přes řeku Ohři v Radošově začala hořet střecha. Konstrukce je dlouhá přes 62 metrů a stojí na kamenných pilířích z druhé poloviny 18. století.

Jeden z nejstarších dřevěných mostů zachránili před zkázou vodáci a policisté. | Foto: Deník/Roman Cichocki

„Jednalo se o zahoření na stříšce na začátku mostu. Na samotnou konstrukci mostu se požár nerozšířil. Plameny uhasila hlídka Policie ČR společně s vodáky. Naše jednotky provedly kontrolu a prolití místa. Příčinu zjišťuje vyšetřovatel požárů,“ řekl mluvčí hasičů Martin Kasal.

Krytý most v Radošově má zajímavou a dlouhou historii. Povolení k jeho stavbě dal 16. dubna 1364 městu Ostrov sám císař Karel IV., aby tak zlepšil původní brod na Solné stezce do Prahy. Most byl postaven celý ze dřeva, často ho zachvacovaly plameny a musel být neustále opravován.

Když ho nepostihl požár, poškodila jej povodeň, roku 1639 jej údajně strhli Švédové. V roce 1742 jej pro změnu zapálila francouzská vojska a za napoleonských válek byl částečně rozebrán, poté opět opraven i s novou střechou, postaveny byly už i kamenné pilíře. V tomto stavu se most dochoval až do druhé poloviny 20. století.

Bohužel 18. července 1986 za neznámých okolností zcela vyhořel, zůstaly pouze kamenné pilíře. Jeho oprava podle dochovaných plánů a fotografií trvala až do roku 2003, kdy byl nový most uveden znovu do provozu.

Na most dlouhý 62,25 a široký 5,75 metru je povolen vjezd motorových vozidel s hmotností do pěti tun. Zastřešení je udělané bez použití hřebíků a vrutů, jen se spojovacími dřevěnými kolíky.