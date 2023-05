Mrtvého osmdesátiletého muže našli hasiči v rodinném domku, který ve čtvrtek v jednu hodinu v noci vzplanul v Salajně u Chebu. "Osobu bez známek života jsme objevili při likvidaci požáru uvnitř objektu," uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Požár rodinného domku. | Foto: HZS

Dodal, že se zranil i jeden člověk, kterého si převzala do péče Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje. Byl to také obyvatel domku. "Další muž, ročník 1981, se nadýchal kouře, má na těle také popáleniny. Převezli jsme ho do chebské nemocnice," uvedl mluvčí záchranky Radek Hes.

Požár hasiči zlikvidovali a v průběhu čtvrtka a pátečního rána ještě provedou na místě kontrolu termokamerou. Zároveň bude pokračovat ve spolupráci s policií vyšetřování příčin požáru. Oheň zasáhl všechny části objektu. Byl vyhlášen první stupeň požárního poplachu a na místě bylo osm hasičských jednotek.

