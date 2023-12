Druhý stupeň požárního poplachu vyhlásili hasiči v noci na neděli 31. prosince ve Spořicích na Chomutovsku. Začala zde hořet stará průmyslová hala určená k demolici. Na místo vyrazil s technikou také záchranný útvar z Jihlavy.

Ve Spořicích hořela hala určená k demolici. | Foto: HZS Ústeckého kraje

„Halu, na které probíhaly demoliční práce, zasáhl požár celou. Hasiči zasahovali z několika úseků. Požár lokalizovali v 7:19. Okolní budovy ochránili,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Lukáš Marvan s tím, že na hašení se podílelo osm jednotek. Právě proto hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.

Kromě hasičů z Ústeckého kraje vyjeli do Spořic také jejich kolegové ze záchranného útvaru v Jihlavě. „Bude nasazeno pásové rypadlo CAT 336F s třídícím drapákem, popřípadě demoličními nůžkami. Technika by měla na místě zásahu pomáhat nejen s odstraněním částí haly, které hrozí pádem, ale také postupně umožnit zasahujícím hasičům přístup do jejího středu, kde je zapotřebí provést hasební a následně dohašovací práce,“ uvedl záchranný útvar.