„Jsem soukromý zemědělec, 31 let dělám se zvířaty. Je to velká osobní tragédie, to si ani neumíte představit,“ řekl Deníku v pátek odpoledne zdrcený majitel hospodářství Ladislav Burkoň.

Hlášení o požáru stáje s dobytkem přijali krajští hasiči ve čtvrtek 5. ledna krátce před 19. hodinou. Už při příjezdu na místo události byl požár v pokročilé fázi, plameny se rozšířily prakticky na celou budovu. Uvnitř mělo být podle dostupných informací asi 160 krav, deseti se podařilo utéct ven, zbylých asi 150 ale uvnitř uhynulo. Jeden člověk se nadýchal kouře a skončil v péči přivolaných záchranářů. „Je to pán, který v kravíně pracoval. Musel do nemocnice, ale snad už je v pořádku,“ vysvětlila starostka Zlaté Olešnice Eva Kmiećová.

Práci hasičům ztěžoval rozsah požáru, zhroucení střešní konstrukce a špatná přístupnost k budově. „Na místě není žádná voda, tak jsem moc ráda, že k hašení posloužil náš rybník Olešák. Ke kravínu navíc hasiči museli přijíždět delší cestou, protože v tuto chvíli neexistuje kratší spojnice od hlavní silnice,“ uvedla starostka.

Podle mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martiny Götzové vytvořili hasiči na retenční nádrži čerpací stanoviště. Vodu dováželi kyvadlově a až na požářiště ji dopravovali pomocí 200 metrů dlouhého dopravního vedení. Hasili pomocí několika proudů zvenku budovy, požár likvidovali až do 2 hodin ráno.

Jalovice, které byly v kravíně ustájené, neměly kudy z budovy utéct. „Uklidňuju se tím, že se snad krávy dřív udusily kouřem, než se k nim dostaly plameny. Je to obrovská tragédie. Utéci se podařilo jen několika kravám. I když už pak byla otevřená vrata a hasiči hasili, krávy byly v panice shromážděné na druhé straně a ven se nedostaly,“ popsala starostka tragický výjev.

Při požáru se snažila být k ruce hasičům i přítomnému majiteli. „Paní starostka okamžitě nabídla jakoukoliv pomoc, ubytování, všechno možné, co je v jejích silách. Spolupráci tu máme s obcemi na hodně vysoké úrovni,“ uvedl Burkoň. Hospodářství na Trutnovsku vede už několik desítek let, podle Kmiećové neměli s farmou nikdy žádné problémy. „Nevybavuji si žádné spory s místními nebo že by se tam někdy odehrálo něco takového. Skutečně teď nezávidím majitelům, co všechno musí řešit a zařídit. Jediné štěstí je, že se požár nerozšířil na další domy v blízkosti,“ dodala.

Technická závada?

Ladislav Burkoň do noci asistoval záchranným složkám, neodpočinul si ani v pátek, kdy byl na místě spolu s policií, vyšetřovací skupinou hasičů a expertů z Institutu ochrany obyvatelstva. „Hasičům patří obrovská poklona. Dopoledne jsme tu měli vyšetřovatele, už teď víme, že se nejednalo o cizí zavinění a požár nejspíš způsobila technická závada. Jsem jen rád, že to neodnesli žádní lidé,“ dodal hospodář.

Páteční vyšetřování také potvrdilo předběžný odhad materiální škody, která se vyšplhala k 10 milionům korun. „Číslo zahrnuje škodu na uhynulém dobytku, budově i traktoru pro navážení krmiva, který byl uvnitř,“ doplnila Götzová v pátek. Majitele farmy nyní čeká zařizování likvidace a dalších záležitostí spojených s následky tragédie.