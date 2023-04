Praha – Kapr a bramborový salát budou v úterý večer na štědrovečerním stole chybět málokde. Možná právě v těchto chvílích se „vrháte" na kapra a čeká vás příprava salátu. A možná vám proto přijde vhod pár zaručených tipů a rad, které používá odborník.

Šéfkuchař David Šašek. | Foto: Pavel Hanuška

Deník oslovil Davida Šaška, šéfkuchaře v pražské restauraci Coda v hotelu Adria na Malé Straně. Je totiž také spoluautorem nové knížky plné zajímavostí a receptů ze světa sladkovodních. Ta kniha se jmenuje Umění vařit z vody. A co nám David Šašek dává za rady? Tady jsou:

Kapří ocasy

Kapří ocasy jsou plné kostí a jsou ideální k vytvoření zajímavého snacku, který nám může zpestřit štědrovečerní stůl. Ocasy z kapří filety nakrájíme na tenké, asi milimetr silné plátky. Rozprostřeme na utěrce, osolíme a důkladně prohodíme v mouce. Poté smažíme mírně asi na 160 stupňů Celsia v oleji do světle zlaté barvy. Po usmažení, když začnou chipsy šustit, vysypeme je do misky s ubrouskem a můžeme konzumovat. Ideálně k vínu.

Bramborový salát

Na salát dělám jednoduchý nálev, který zamíchám do ostatních surovin a nechám dva dny uležet v lednici. Jednoduchý recept:

Bramborový salát klasický typ (asi 10 porcí): 800 g vařených brambor ve slupce, 250 g vařené mrkve, 80 g vařeného celeru, 80 g vařené petržele, 230 g nakládaných okurek, 2 vařená vejce, 50 g šalotky.

Zálivka: 300 g majonéza, 100 g hořčice plnotučné, 100 g láku z nakládaných okurek, 25 g octa, 12 g soli, 15 g cukru.

Ingredience na bramborový salát nakrájejte na drobnější kostičky (šalotku najemno) a vložte do prostornější mísy. Pak smíchejte dohladka ingredience na zálivku a nelijte na brambory. Krátce, opatrně, ale důkladně promíchejte, aby nedošlo k rozmačkání brambor.

Přendejte do čistého kontejneru s víčkem, uložte do lednice (maximálně 4 až 5 stupňů Celsia) a nechte 48 hodin odležet. Salát bývá prvně trochu řidší konzistence a mírně nakyslý, ale do druhého dne se dobře rozleží a brambory absorbují přebytečnou tekutinu. Zůstane příjemně šťavnatý

Vykostění ryby

Technik k vykostění ryb je celá řada. Uvedl bych jednu z nejpoužívanějších a nejlépe použitelnou na sladkovodní šupinaté ryby.

- Vykuchanou a šupin zbavenou rybu si položíme na prkénko (doporučuji podložit si rybu ještě vlhkým hadrem, aby nedocházelo ke klouzání) a hned za žaberní kostí udělat šikmý řez směrem shora dolů ke středu hlavy.

- Pak uděláme dlouhý řez na hřbetě od hlavy k ocasu tak, aby nůž úplně kopíroval hřbetní kosti a ploutev z každé strany. Dále odtáhneme palcem maso od hřbetní kostry a opatrně delšími řezy špičkou nože, odřezáváme maso od hřbetu směrem k trupu. Poté kopírujeme dlouhé kosti trupu, až ke středu břicha.

- Pokud jde o sladkovodní kaprovité ryby, které mají mnoho malých kostí, můžeme pak ještě celý filet položit kůží dolů na prkénko a ostrým nožem naříznout filet po milimetrových rozestupech od přední části k ocasní na jakýsi vějíř tak, aby ale maso zůstalo na kůži a nedošlo k jejímu proříznutí. Kůstky se tak rozmělní, takže je téměř necítíte a odpadá pro mnohé nepříjemné vybírání kostí na talíři.

Za nejdůležitější věc při vykosťování ryb považuji použít perfektně nabroušený nůž. Maso ryb je jemné a měkké a tupý nůž by ho mohl hodně rozmačkat a potrhat. Nehledě na to, že při použití tupých nožů vzniká nejvíce nepříjemných úrazů. Musíte totiž místy vyvinout velkou sílu a pak mnohdy dochází ke smeknutí nože.

Rybí polévka

Do polévky z jednoho kapra přidám ještě asi 300 až 400 g vnitřností navíc a do základu vložím jednu až jednu a půl hvězdičky badyánu. Polévka dostane úplně jiný rozměr.

Odkaz na novou knížku plnou zajímavostí a receptů ze světa sladkovodních ryb je : www.fishmenu.eu.