Po prvním kole to ještě Andrej Babiš zahrál do autu a představil jej jako "pana Juchelku, který moderoval talk-show", zatímco ostatní představil celými jmény. V sobotu ale upoutal větší pozornost.

„Děkuju hnutí ANO, které mě podporovalo. Určitě tady všechny znáte. Alenka Schillerová, Klára Dostálová, Karel Havlíček, Honza Richter, eee,“ zasekl se Babiš, když měl představit muže, který před prvním kolem moderoval všechny jeho talk-show diskuse. „Juchelka,“ připomněl se nesměle muž v brýlích. „Já vím, že Juchelka, první jméno,“ vyžádal si Babiš a po odpovědi spolupracovníka měl co vysvětlovat. „Aleš, dobře, no. Tych Juchelků je strašně moc,“ vysvětlil výpadek paměti.

Lidi zvedla ze židlí agresivní kampaň, říká hejtman Grolich. Věří ve zklidnění

Nebylo to přitom poprvé, kdy Andrej Babiš projevil neznalost svých lidí. V srpnu minulého roku navštívil moravskoslezský region. Jak sám zdůrazňoval, v rámci podpory svých kandidátů do obecních zastupitelstev. Místo aby si jejich jména s předstihem alespoň přečetl, po vystoupení ze svého „obytňáku“ vždy lovil po kapsách lísteček se jmény oblastních lídrů a mužů stojících po jeho boku se ptal, zda to jsou oni. V Karviné dokonce místo náměstka hejtmana Martina Gebauera považoval za lídra kandidátky ženu, která se za ním šla pouze vyfotografovat. Aleš Juchelka si tedy úsměvnou situaci nemusí brát osobně.

Rozdílný přístup podpory (ale i zavržení) zvolili ostravští politici z hnutí ANO vůči svému předsedovi Andreji Babišovi. Odhodlán podpořit jej – a možná, měl-li na to během večera Andrej Babiš čas a myšlenky, probrat situaci v ostravské buňce – za ním do jeho štábu na Chodov vyrazil starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

Ve čtvrtek nově zvolený předseda ostravské oblastní organizace, který po čtyřech letech ve funkci nahradil primátora Tomáše Macuru, to Deníku potvrdil v pátek odpoledne přímo z dálnice cestou do Prahy. „Jedu pana Babiše podpořit do štábu,“ potvrdil Vereš Deníku během rozhovoru k ostravskému předsednictví.

Babiš uznal porážku ve volbách. Pavlovi popřál, aby byl prezidentem všech

Naopak mnozí další ostravští politici se za Andrejem Babišem nejenže nevydali, ale ani mu nedrželi palce. Známý se stal postoj hejtmana Ivo Vondráka, primátora Ostravy Tomáše Macury či jeho náměstkyně Zuzany Bajgarové, kteří veřejně deklarovali podporu Petru Pavlovi. „Jsem pozván na jednu akci, která není vůbec k volbám,“ popsal svůj sobotní program hejtman. Na jiné myšlenky chtěl přijít i Tomáš Macura. „Poté, co v pátek odvolím, míním odjet na víkend z Ostravy,“ vzkázal na žádost Deníku o videorozhovor.

Andreji Babišovi však drželi palce mnozí další členové hnutí z Ostravy, kteří to už před prvním kolem voleb dali prostřednictvím Deníku jasně na srozuměnou. Mezi nimi i poslankyně Zuzana Ožanová či starosta Ostravy Jihu Martin Bednář. Ne všem ale vydržela víra až do konce. „Vítězný kandidát pro mě není překvapením,“ reagoval právě Martin Bednář. Odpověď do ankety Deníku s reakcemi na výsledky však zaslal už v pátek odpoledne po otevření volebních místností.