Trávit povolební odpoledne s Babišem se tentokrát zřejmě rozhodli jen jeho blízcí, nepřijeli však žádní příznivci a podporovatelé ze světa kultury či showbyznysu. Mezi novináře sestoupili pouze bývalí ministři Babišovy vlády Karel Havlíček, Klára Dostálová a Alena Schillerová s poslancem Alešem Juchelkou.

Babiš uznal porážku ve volbách. Pavlovi popřál, aby byl prezidentem všech

Odpolední nudu při sledování nepříliš dobrých výsledků kandidáta ANO přerušil pouze decentní potlesk jeho příznivců, když Babiš dorazil. Tleskali ještě párkrát během jeho krátké tiskové konference, v níž Babiš pogratuloval vítěznému Pavlovi a poděkoval svým voličům. Poté jeho krátká návštěva volebního centra skončila.

Na místě však pro novináře zůstali alespoň jeho nejbližší političtí kolegové z hnutí ANO. „Já si myslím, že to není překvapivý výsledek, ty průzkumy tomu nasvědčovaly,“ uvedla Alena Schillerová. Ve prospěch vítězného Petra Pavla podle ní rozhodla především podpora médií. „Mediální masáž a podpora Petra Pavla byla úplně nepokrytá,“ tvrdí Schillerová. „Přijímám to ale s pokorou, tak jak to je,“ zhodnotila výsledek volby.

Volební štáb Andreje Babiše během druhého kola prezidentských volebZdroj: Denik/Zbyněk Pecák

Velký závazek

Špičky ANO si ale po dnešku přesto pochvalují vysoký počet voličů, kteří jejich kandidáta podpořili. Zisk 2,4 milionu hlasů totiž podle nich znamená velkou vzpruhu pro celé hnutí. „Je to pozitivně nejvyšší počet hlasů od jeho vzniku hnutí ANO a musíme s tím nějak pracovat,“ pochvalovala si Alena Schillerová.

Podobně to vidí také místopředseda ANO Karel Havlíček. „Už od druhého dne kampaně v druhém kole bylo zřejmé, že se část aktivní veřejnosti, která je viditelná, začala vymezovat vůči panu Babišovi. To samozřejmě sehrálo svoji roli, a média rovněž, to si troufám tvrdit, byla více propavlovsky orientovaná,“ prohlásil Havlíček. „Pro nás je to v každém případě velký závazek daný velkým počtem hlasů, a to je strašně důležité,“ podotkl.

Vládní kandidát

Přestože se Petr Pavel do prezidentské volby kvalifikoval díky podpisům od voličů, ANO jej považuje za vládního kandidáta. „V této chvíli zde bude jasný val – Senát, parlament, vláda, premiér a také prezident. To je pro nás obrovská motivace, abychom tento val prolomili v dalších volbách,“ nastínil Havlíček.

Češi si nezaslouží zemi s blbou náladou, řekl nově zvolený prezident Petr Pavel

Místopředseda hnutí se toho, že jej a jeho kolegy Babiš, pověstný svou pracovitostí, po skončení volební kampaně ještě více „zapřáhne“ do práce, nebojí. „To je jedině dobře, ale my i tak jedeme naplno,“ poznamenal. „Rozhodně nikdo nemůže říct, že jsme neaktivní opozicí, a současná koalice je možná trošku překvapená, jak důslednou opozicí jsme. Pro demokracii je jedině dobře, pokud je opoziční strana silná a pokud je důsledná,“ uvedl Havlíček.

Spoustu energie na přidělávání vrásek vládní koalici neskrývá ani Schillerová. „Budeme dál vystupovat proti vládě. Rozpočet je v takovém rozkladu, že jsem jako bývalá ministryně financí úplně rozčilená. Dělají tam účetní machinace, to je na kontrolu z Nejvyššího kontrolního úřadu,“ tvrdí Schillerová. Slibuje ale, že nejsilnější strana přijde i s pozitivními tématy. „Chceme oslovit mladé lidi, zaobírat se koncepcí bydlení i dalšími věcmi, které tato vláda neřeší,“ dodala.