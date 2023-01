Babiš přijíždí do Brna poté, co pražský městský soud předsedu hnutí ANO zprostil viny. „Trvalo to šest let, pro rodinu to bylo psychicky velmi náročné. Cestu na Moravu jsem strávil odpovídáním na stovky esemesek od mých fanoušků. Mám zahlcený mobil,“ říká reportérovi Deníku.