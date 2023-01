Babiš v nedělním duelu ČT odpovídal na otázku, zda by Česko mělo splnit své závazky a poslat v případě napadení Polska či pobaltských států do těchto zemí například vojáky. „Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru,“ prohlásil. Dodal, že chce mír, a ne válku a že by „v žádném případě neposílal naše děti a děti našich žen do války“.