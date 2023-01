„Pokojně chci vyjádřit svůj názor, že s ním nesouhlasím a volím Petra Pavla, který je v mých očích dobrý kandidát,“ svěřila se paní, která dorazila i s plakátkem. Jakubovi z Liberce se nelíbí způsob, jakým vede Andrej Babiš kampaň. Ve druhém kole prezidentských voleb tak bude volit jeho protikandidáta.

„Myslím si, že spousta lidí v republice ho nemá rádo kvůli tomu, jak si všechny kupuje. On si koupil všechny důchodce, právníky, soudce, všechno mu projde,“ netajil svůj negativní postoj vůči Babišovi Petr. Ten v prvním kole volil Danuši Nerudovou, ve druhém kole volí automaticky Pavla.

Přibližně v 10.15 hodin se Babiš přesunul na liberecké Soukenné náměstí. Tam dorazili jak odpůrci, tak příznivci Babiše. Jednu dobu mezi tábory fungovaly tramvajové koleje jako pomyslná dělící čára. Tábor odpůrců byl hlasitější, jeho členové se vybavili i různými transparenty a cedulemi. Mezi nimi nechyběla plyšová hračka v podobě emotikonu znázorňující výkal. Příznivci naopak hrdě pózovali s předvolební „smlouvou“. Z davu se ozývala různá hesla a motta.

Jeden z dobrovolníků rozdával letáky protikandidáta Petra Pavla. „Chtěl jsem, aby lidé neslyšeli jen slova pana Babiše, ale přečetli si informace o druhém kandidátovi. Nepřekvapilo mě, že dorazilo hodně odpůrců, zvlášť když jsem viděl záběry ze včerejší návštěvy Benešova,“ podotkl Liberečan Jarda s tím, že v prvním kole volil Danuši Nerudovou. Ve druhém kole voleb odevzdá hlas Pavlovi. „Volím Babiše. Jeden za všechny, všichni za jednoho,“ netajil se svým názorem další muž.

Návštěva prezidentského kandidáta zkomplikovala dopravu, když dav zablokoval koleje. Lidé se následně přesunuli a tramvaje mohly opět volně projíždět. „Volali nám lidé a ptali se, v kolik hodin pojede tramvaj s Andrejem Babišem,“ podotkla mluvčí Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou. Babiše do Liberce doprovodila i jeho manželka Monika, která se fotila s fanoušky a dávala autogramy.

Návštěva Babiše se v Liberci obešla bez větších šarvátek. Atmosféra byla zjitřená, ale jednalo se maximálně o hádky či drobné strkanice. Podle plánu by měl expremiér zavítat během pátečního odpoledne do sousedního Jablonce nad Nisou, kde by podle programu měl být v Komenského ulici, na Mírovém náměstí a Dolním náměstí.

V prvním kole prezidentských voleb Babiš v Liberci skončil za svým soupeřem pro druhé kolo Petrem Pavlem. Babiš tu získal 30,83 procenta hlasů, Pavel 40,06 procenta. V rámci celého Libereckého kraje byl Pavlův náskok těsnější: 35,60 procenta, Babiš měl 34,39 procenta.