Je mu šedesát leta v Peci pod Sněžkou na Trutnovsku provozuje Husovu boudu. Libor Konkolský v ní pracuje už čtyřicet let a dělá předsedu spolku Boudaři Krkonoše. Místní prostředí a poměry zná dokonale. O tom, koho bude volit ve druhém kole, má jasno. Stejně jako o tom, jak dopadnou výsledky v krkonošském středisku. „Vidím to tak, že Petr Pavel dostane v Peci 85 procent hlasů. Není tady boudař, který by podporoval Andreje Babiše,“ říká. V první kole ve městě získal Petr Pavel 59,56 procenta hlasů, Andrej Babiš 7,07 procenta.