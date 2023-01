Narážel tím na minulost bývalého generála, který se měl v začátcích svojí vojenské kariéry školit právě na rozvědčíka. „Prezident Putin byl nasazen jako agent KGB v 80. letech a na toto byl pan Pavel připravován,“ doplnil Babiš. Považuje tak za absurdní, že to Pavel dotáhl až na předsedu vojenského výboru NATO.

Pavel již dříve uvedl, že byl důkladně prověřován a pokud by prověrkami neprošel, nikdy by se druhým nejvyšším mužem Severoatlantické aliance nestal.

Babiš je stejně probruselský jako Pavel a Nerudová, řekl Okamura

Babiš rovněž uvedl, že se na něj chystají kompromitující materiály. „Mám signály, že se na mě chystá podraz od spřízněných novinářů pana Pavla. Údajně mě někdo chce spojovat s KGB,“ řekl šéf ANO, podle něhož se mají nyní vyrábět materiály, podle nichž měla Babiše poslat do Maroka právě KGB. „Nás StB terorizovalo.“

Zároveň se podle něj chystají kompromitující fotomontáže na jeho rodinu. „Pokud budete dělat nějakou fotomontáž, tak nezapomeňte, že jsem na blondýnky,“ žertoval expremiér směrem k novinářům.

Prezidentský kandidát a postupující do druhého kola Andrej Babiš vystoupil na tiskové konferenci po prvním kolo prezidentských voleb, 14. ledna 2023, Praha.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Pro některé z přítomných členů ANO to byla nová informace, o které prý nevěděli. „Slyšel jsem to až nyní, ale myslím, že takových indicií se bude objevovat čím dál víc. Vždycky je ale dobré na to poukázat, než aby potom vznikla nějaká dezinformace,“ řekl například místopředseda hnutí Karel Havlíček.

Navštívíme regiony a zkusíme odrazit dezinformace, říká šéfka Pavlovy kampaně

Druhá část prezidentské kampaně začala v podstatě okamžitě. Už před vyhlášením konečných výsledků Danuše Nerudová uznala, že se do druhého kola nedostane. Vzápětí pak podpořila v dalším klání Pavla a ještě dneska v podvečer vyrazila za prvního kola jednat. Do Pavlova štábu později dorazili i Pavel Fischer a Marek Hilšer. Pavla podpořil také Karel Diviš.

V poli poražených zůstali rovněž Jaroslav Bašta, kterého nominovala SPD, a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Ani jeden se zatím své voliče k podpoře soupeřů nevyzvali.