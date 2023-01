Babiš totiž několik dní před volbami na svých sociálních sítích uvedl, že vzhledem k aktuálnímu kurzu v sázkových kancelářích, pokud si na něj lidé vsadí tisíc korun, mohou v případě jeho výhry získat dvanáct tisíc korun. Mnozí jeho sledující si vsadili, nyní si ale stěžují, že o peníze přišli a viní Babiše, že je k sázce přesvědčil. Na neúspěšného kandidáta už prý bylo podáno trestní oznámení.

Babiš uznal porážku ve volbách. Pavlovi popřál, aby byl prezidentem všech

Jednou z těch, kteří si na sociální síti stěžovali, že je Babiš svou výzvou k sázce obral o peníze, byla žena, která na Twitteru vystupuje pod jménem Stanislava Prokopová. Její tweet byl hojně sdílen, do konce volební soboty jej vidělo přes 68 tisíc lidí. „Žádám o okamžité vrácení peněz!!! Okradl jste o naši rodinu o 7000, byly to peníze na dovolenou!! Jasně jste řekl, že vyhrajeme,“ napsala žena na Twitteru. Po Babišově výzvě psala, že každý z členů její rodiny vsadil tisíc korun na Babišovo vítězství, a děkovala, že svou radou o sázce jí Babiš pomohl.

Podobně se na sociální síti vyjádřila i další sázející. „No super a já si na vaši radu vsadila poslední peníze z rodičáku na Fortunu, a teď nemám ani na plenky pro malýho,“ napsala na Twitteru.

Zklamaný byl i muž, který podle svých slov nemá nyní peníze na zaplacení bydlení. „Dlužíš mi 15K (tisíc, pozn. red.). Nemám teď na nájem,“ napsal muž pod profil Andreje Babiše na sociální síti Facebook.

Proč vyhrál Petr Pavel? O úspěchu rozhodlo několik věcí, přispěl i samotný Babiš

Kontroverzní informaci Babiš na sociální síti zveřejnil 26. ledna. „Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12 000 Kč. Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp,“ bylo uvedeno na jeho sociálních sítích na Facebooku i Twitteru.

Trestní oznámení

Poté, co se sociálními sítěmi začali po Babišově prohře v prezidentských volbách šířit vzkazy rozzlobených sázkařů, kteří si údajně vsadili po výzvě tohoto kandidáta, kritizoval jeho status o sázce třeba předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Zemana výsledek voleb překvapil. Babiše ale nechce odepisovat

„Mobilizace voličů… Z hlediska počtu vsazení to fungovalo, občas někdo vsadil i částky v řádu desetitisíců. K výhře to nevedlo. Vedlo to ke zhoršení finanční situace některých lidí, kteří mu věří. Pro hlasy cokoliv. Pomáhal lidem, prý. Ale kterým?,“ napsal Bartoš na sociální síti a sdílel přitom printscreeny komentářů rozzlobených sázkařů.

Andrej Babiš se zatím k tomuto tématu nevyjádřil. Sázková kancelář Fortuna, k sázení ve které Babiš vyzýval, se ohradila, že s touto výzvou neměla nic společného. „Fortuna je nezávislá, kurzy stanovuje na základě reálné pravděpodobnosti. Ta je v případě vítězství pana poslance aktuálně cca osm procent. Je na každém, zda se na něj rozhodne vsadit. Fortuna nebyla a není součástí holdingu Agrofert,“ uvedli zástupci společnosti na Twitteru.

Někteří lidé na Twitteru dokonce napsali, že na Babiše kvůli jeho výzvě k sázení podají trestní oznámení. „Právě jsem podal trestní oznámení na ing. Andreje Babiše.Podle zákona musí u reklamy na hazardní hry uvádět: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“ a informace o tom, že se nesmí účastnit osoby mladší 18 let,“ uvedl uživatel se jménem Dobré vědět.