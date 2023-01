Co byste udělal jako první, pokud byste byl zvolen prezidentem? Jak jsem opakovaně uvedl, odvolal bych vládu. Stojím si za tím, že prezident to učinit může.

Vymezujete se proti Green Dealu, tedy Zelené dohodě pro Evropu. V čem vidíte problém?

Je to kombinace náboženství a byznys plánu, a to je vždycky špatně.

Heslem vaší kampaně bylo „Mír a normální život. Ne válku a bídu.“ Měl by se podle vás český prezident v souvislosti s válkou na Ukrajině zasazovat o mírová jednání?

Ano, měl by se o to snažit.