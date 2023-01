Když vám Petr Pavel před časem řekl, že by si přál, abyste v případě úspěchu vedla jeho kancelář, věděla jste, co by vás na Pražském hradě čekalo? V první chvíli jsem si pomyslela: No potěš. Brala jsem to jako velkou výzvu. Co se týká obsahu práce, toho se nebojím. Kancléřku v Senátu dělám čtyři roky, takže vím, co ta funkce obnáší. Hodně bude záležet na tom, jak to tam teď vypadá a jak se povede převzetí. Od toho se budou odvíjet starosti.

Můžete popsat, co funkce hradní kancléřky z vašeho pohledu bude obnášet? Za Vratislava Mynáře to vypadalo, že nejen rozhoduje o tom, kdo a proč se za prezidentem Zemanem dostane, ale řídí i hradní agendu.

V mém pojetí je to profesionální manažer, který řídí úřad, myšleno všechny odbory a oddělení, které pod něj spadají. Jeho úkolem je vytváření maximální podpory prezidentovi, jenž si pro svoje období vytyčuje nějaké cíle. Pro jejich naplňování potřebuje profesionální aparát.

Nahradí Mynáře. Nová kancléřka Petra Pavla chystá audit a zruší rámy na Hradě

Do jaké míry je to také politik? Třeba Mynář byl předsedou Strany práv občanů Zemanovci a vystupoval jako člověk s politickou mocí.

Myslím, že spoustu neplechy v naší společnosti dělá zmatení rolí, kdy si úředníci často hrají na politiky a politici by chtěli řídit úředníky. To se na Pražském hradě z pohledu zvenčí často dělo, byť s panem Mynářem jsem se osobně nikdy nesetkala. Působil jako politická celebrita, která drží rozhodování ve svých rukou. To je podle mě špatně.

Předpokládáte při předávání úřadu komplikace?

Vlastně si to vůbec nedokážu představit. Tento týden bychom s kancléřem Poslanecké sněmovny chtěli pana Mynáře oslovit, protože bez ohledu na předávání agendy se musíme sejít a začít domlouvat inauguraci pana prezidenta Pavla. Toto první setkání s panem Mynářem chci využít k dohodě o harmonogramu předání funkce, o tom, jakou bude poskytovat součinnost.

Kancelář prezidenta republiky

Kancelář prezidenta republiky (KPR) spravuje kromě rozpočtu samotného prezidentského úřadu také rozpočty Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Její celkové výdaje činí kolem 450 milionů korun. Průměrný počet zaměstnanců KPR činí 100 lidí a jejich průměrný plat je cca 57 tisíc korun hrubého měsíčně.Vedoucí hradní kanceláře Vratislav Mynář si loni vydělal 1,48 mi-lionu čistého a k tomu dostal odměny 895 tisíc.

Odejde z prezidentské kanceláře většina lidí, nebo naopak většina zůstane?

To neumím vůbec odhadnout. Z veřejných zdrojů se dá zjistit, že k některým přesunům a odchodům už dochází delší dobu. Nevím, v jakém stavu kancelář najdu. S lidmi, kteří odvádějí poctivou práci, nebudu mít důvod se loučit.

Z kanceláře odešlo v poslední době dost lidí, s nimiž byl areál Pražského hradu spojen. Někteří, ač skvělí profesionálové, dostali výpověď. Mám na mysli třeba památkářku Ivanu Kalinovou Kyzourovou nebo dlouholetého šéfa Správy Pražského hradu Ivo Velíška. Budete je kontaktovat?

Určitě je oslovím kvůli nějaké formě spolupráce. Kontinuita je důležitá.

Reformy penzí a daní jsou nezbytné, říká Pavel. Je nutné je ale lidem vysvětlit

Po oznámení výsledků voleb přišly desítky gratulací ze zahraničí a také docházejí pozvánky na návštěvy, například z Kyjeva. V Paříži budete vítán, napsal také česky francouzský prezident Macron. I jejich organizace bude spadat pod vás?

Na přípravě cest se podílí řada lidí, především zahraniční a politický odbor, protokol. Už víme, že paní prezidentka Čaputová se s panem Pavlem domlouvala na tom, že společně navštíví Ukrajinu. Kdy to bude a v jaké formátu, to je ještě v jednání.

Těšíte se na nové působiště, nebo vás svírá bázeň? Očekávání je totiž obrovské.

To je pravda. Ale na druhé straně je tu i obří podpora lidí ze všech různých oblastí. Těším se na to. Myslím, že pan prezident bude skvělý šéf.

Kdo je Jana Vohralíková?

Budoucí hradní kancléřka Jana VohralíkováZdroj: ProfimediaBudoucí kancléřka Jana Vohralíková (59) působí čtvrtým rokem jako vedoucí kanceláře Senátu. Předtím pracovala na ministerstvu kultury jako šéfka sekce evropských fondů, vedla též poradní odbor na Úřadu vlády, byla náměstkyní ministra pro informatiku.



Před nástupem do Senátu byla pět let kvestorkou České zemědělské univerzity. V lednu požádala o prověrku na stupeň důvěrné, ale pokud to bude nutné, zažádá o vyšší stupeň prověření.



Vystudovala Stavební fakultu ČVUT a pracovala jako projektantka, po rodičovské dovolené nastoupila do křesťanské mládežnické organizace YMCA jako její generální sekretářka.



Vohralíková se dlouhodobě věnuje i obecně prospěšným aktivitám, je zakládající členkou Asociace manažerů neziskových organizací, stála u zrodu České rady dětí a mládeže, kterou několik let vedla.