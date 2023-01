Na 110 českých ambasádách se do prezidentské volby přišlo zapsat bezmála patnáct tisíc voličů. Trnka mohl do pátku písemně požádat o volební průkaz na českém zastupitelském úřadě v Madridu, protože od konce minulého týdne bude příštích několik měsíců pracovat právě ve Španělsku. Do středy by si na ambasádě mohl dokument vyřídit i osobně.

„Rád bych volil, ale jsou to velké komplikace,“ řekl. Z místa jeho dočasného působení je to totiž do Madridu přes pět set kilometrů, což by mu zabralo aspoň šest hodin jízdy autem. Stejnou cestu by musel absolvovat zpět, aby mohl další den do zaměstnání.

Není to přitom poprvé, kdy musel prezidentskou volbu oželet. Před pěti lety pracoval v ruské Ufě, což je město na západní straně pohoří Ural. Na ambasádu v Moskvě by musel autem urazit cestu dlouhou 1400 kilometrů. „Tehdy jsem volil jen v prvním kole. Druhé kolo už jsem volit nebyl,“ posteskl si.

Zdroj: DeníkJe proto jedním z řady Čechů, kteří by uvítali korespondenční volbu. Například v roce 2018 se odhadovalo, že v zahraničí studuje, pracuje nebo je na dovolené až půl milionu Čechů. V té době už také parlament projednával návrh na zavedení tohoto způsobu hlasování, který iniciovala tehdy opoziční TOP 09. Návrh byl ale sněmovnou vrácen k přepracování. Korespondenční volba byla na pořadu i loni v lednu, ale hlasování o ní zablokovala SPD.

Vliv na výsledek voleb

Česko tak zůstalo jednou z pěti zemí Evropské unie, kde není hlasování na dálku možné. „Korespondenční volba měla být zavedena už dávno. V tom za ostatními zeměmi zaostáváme. Nyní už se dokonce diskutuje, zda by volba neměla být na internetu,“ uvedl politolog z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jakub Charvát. To je příklad Francie, která sice neumožňuje korespondenční volbu, ale od roku 2020 mohou Francouzi volit přes internet.

Češi v zahraničí přitom v roce 2018 hlasovali výrazně jinak, než volby nakonec dopadly. Miloš Zeman tehdy od voličů zdržujících se v Česku obdržel 51,36 procenta hlasů, zatímco jeho rival Jiří Drahoš 48,63 procenta, který dostal o 150 tisíc hlasů méně. V zahraničí pak byl poměr přibližně 90 ku 10 procentům ve prospěch Drahoše.

Politolog Charvát si ovšem myslí, že voliči v cizině nyní konečný výsledek příliš neovlivní. „Je to relativně málo hlasů, nebude to nikterak zásadní. Neměli by tedy rozhodnout, kdo půjde do druhého kola nebo dokonce, kdo se nakonec stane prezidentem,“ upřesnil.

O poznání vyšší vliv by ale podle něho mělo hlasování v cizině v případě korespondenční volby. „Dnes se voleb zúčastňují lidé, kteří jsou více zaujatí politikou. V případě korespondenční volby by se asi zapojilo více lidí, stejně tak by se ale zřejmě začaly uzavírat názorové nůžky,“ dodal politolog.