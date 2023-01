Pobaltští ministři zkritizovali Babišova slova. Naše země by Česku pomohly, míní

ČTK

Ministři zahraničí trojice pobaltských zemí zkritizovali slova Andreje Babiše, že by v případě zvolení hlavou státu nevyslal české vojáky na obranu napadeného Polska či jejich zemí. Estonský ministr Urmas Reinsalu označil slova z nedělní prezidentské debaty za nejhorší příklad zasahování domácí politické kampaně do bezpečnostních otázek. Podle jeho lotyšského kolegy Edgarse Rinkévičse je Babišův výrok nezodpovědný. Ministři také připomněli, že v době, kdy byl Babiš předsedou vlády, vyslalo Česko své vojáky v rámci mise NATO do Pobaltí. Šéfové diplomacií zdůraznili, že jejich státy by Česku na pomoc armádu vyslaly.

Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis před jednáním v Bruselu, 23. ledna 2023 | Foto: ČTK

