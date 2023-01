Může prezident ovlivnit zákony? Hlava státu je součástí moci výkonné. Z toho by mohlo plynout, že legislativní proces jde mimo něj. Není to úplně pravda. Prezident sice nemá zákonodárnou iniciativu, což značí, že nemůže předkládat sněmovně svoje předlohy, ale ústava mu dává několik možností, jak do jejich tvorby vstupovat.

Může prezident zablokovat přijetí zákona?

V určité fázi parlamentního cyklu ano. Má totiž právo normy (vyjma ústavních), které schválili poslanci i senátoři, vrátit do sněmovny. Musí tak učinit do patnácti dnů od chvíle, kdy mu ji podstoupil Senát. Pokud sněmovna nestihne nadpoloviční většinou (101 a více poslanců) prezidentovo veto přehlasovat do konce svého volebního období, celý předpis spadne pod stůl. V minulosti se to stalo například se zákonem o náhradních alimentech nebo o zoologických zahradách.

Prezident zákony také podepisuje. Pokud to tak neudělá, avšak nevrátí předpis do sněmovny, zákon platí. Dává tím jen najevo, že s jeho dikcí nebo částí nesouhlasí, byť nemá sílu zabránit jeho přijetí. Prezidenti ČR většinou využívali veta v situaci, kdy se Senát a sněmovna neshodly na znění zákona.

Může prezident mluvit do obsahu legislativy?

Může. Hlava státu má právo účastnit se schůzí obou parlamentních komor. Na nich může vysvětlit, proč daný návrh podporuje, či má k němu připomínky. Miloš Zeman navštěvoval sněmovnu před hlasováním o státním rozpočtu nebo když měl k nějaké právní úpravě vážné připomínky. Stalo se to kupříkladu u služebního zákona, kdy ostře kritizoval pozici politických náměstků. Kvůli tomuto ustanovení se dokonce obrátil (neúspěšně) i k Ústavnímu soudu.

Paragrafové znění zákona ovlivnit nemůže, byť všichni tři prezidenti měli „své“ poslance či senátory, jejichž prostřednictvím mohli dát debatě o té které normě směr. Dosud to nebylo zvykem, ale hlava státu může navštěvovat také sněmovní výbory a komise, na nichž smí vystoupit, kdykoliv o to požádá. I tím by mohla výrazněji promlouvat do zákonotvorby.

Může prezident rozpustit sněmovnu?

Nejen může, ale musí. A to v ústavně daných situacích. V tomto směru Ústava ČR doznala změny po zásahu Ústavního soudu, který v roce 2009 zrušil již vyhlášené předčasné volby. Parlament tehdy přijal upřesňující odstavec, který praví, že „Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců.“