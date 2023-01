Miloš Zeman tuto pravomoc hojně využíval s poukázáním na to, že se opírá o 2,7 milionu hlasů voličů. V prvním roce svého mandátu v roce 2013 tak po rezignaci Petra Nečase jmenoval Rusnokovu vládu, ačkoli neměla ve sněmovně potřebnou většinu, a vládla půl roku bez důvěry.

Po sněmovních volbách v roce 2021 chtěl dát dva pokusy Andreji Babišovi, ale ten je odmítl, a proto se stal premiérem Petr Fiala z vítězné pětikoalice. Na jeho návrh pak jmenoval celou vládu včetně ministra zahraničí Jana Lipavského.

Navrhování ústavních soudců

Jde o zásadní pravomoc. Ústavní soud dbá na dodržování ústavního pořádku. V roce 2009 například zrušil předčasné parlamentní volby. Prezidentovy návrhy na ústavní soudce schvaluje Senát. Aktuálně vyslal na neobsazené patnácté místo v ÚS Jana Svatoně.

Miloš Zeman šokoval veřejnost sdělením, že by mohl jmenovat i nástupce Pavla Rychetského, ačkoli tomu končí mandát pět měsíců po Zemanovi. Petr Pavel uvedl, že by toto jmenování nerespektovali. V debatě Deníku řekl, že poté, co by Senát souhlasil s jeho členstvím v ÚS, by jeho předsedou jmenoval Josefa Baxu.

Zásahy do trestního řízení

Kromě udílení milostí může hlava státu odpustit či zmírnit tresty uložené soudem. Pokud nařídí, aby se trestní řízení nezahajovalo nebo se v něm nepokračovalo, potřebuje podpis premiéra nebo jím pověřeného člena vlády. Miloš Zeman nevyhlásil amnestii a k podobnému aktu se nechystají ani současní uchazeči o Pražský hrad.

Dosluhující prezident pobouřil odbornou i laickou veřejnost udělením milosti pravomocně odsouzenému správci Lánské obory Miloši Balákovi či odpuštěním zbývající podmínky Janě Nečasové Nagyové. Již dříve omilostnil usvědčeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka.

Podpis zákonů

Prezidentovo veto musí zvrátit 101 poslanců. Miloš Zeman v poslední době odmítl podepsat zákon o státním rozpočtu na rok 2022 nebo novelu zákona o státní službě, avšak byl vždy přehlasován.

Zastupování státu navenek

Osobnost prezidenta je klíčová. Miloš Zeman rozvíjel hlavně vztahy s Čínou a Ruskem, přičemž byl proti prodlužování sankcí a anexi Krymu nazval hotovou věcí. Po ruské agresi na Ukrajinu loni v únoru svůj postoj k Rusku a jeho prezidentu Putinovi zcela změnil. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému udělil nejvyšší státní vyznamenání. V kontaktech s čínskou hlavou státu Si Ťin-pchingem ovšem pokračuje.

Letošní finalisté deklarují podporu členství ČR v EU. Pavel zdůrazňuje spojenecké závazky v NATO. A byť je Andrej Babiš v debatě ČT zpochybnil, za tento výrok se později omluvil s tím, že nechce válku, ale mír.

Stíhání za porušení ústavy

Zatímco před novelou ústavy bylo stíhání hlavy státu pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce navždy vyloučeno, nyní je po skončení mandátu možné.

Kromě velezrady je nově důvodem pro zbavení funkce i hrubé porušení ústavy. Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu. K tomu je nutné získat souhlas třípětinové většiny přítomných senátorů. Se žalobou musí souhlasit třípětinová většina všech poslanců.

Benefity

Prezident republiky je součástí výkonné moci. Z výkonu své funkce není odpovědný a během svého mandátu nemůže být trestně stíhaný. Měsíční plat prezidenta ČR činí od letošního roku 341 200 korun a paušální náhrada 317 500 korun. Stát mu hradí zdravotní péči nebo zřízení a užívání dvou telefonů.

Hlava státu může užívat nemovitosti „tvořící sídlo prezidenta republiky“, což je podle zákona o Kanceláři prezidenta republiky vedle Pražského hradu například zámek v Lánech. Miloš Zeman bydlel s rodinou v Lumbeho vile v hradním areálu.

Po dokončení mandátu bývalé hlavě státu náleží doživotní renta 50 tisíc korun měsíčně a náhrady ve stejné výši. K tomu pobírá běžný starobní důchod. Po odchodu z funkce může využívat buď služeb ochranné služby zahrnující vozidlo s řidičem, anebo služebního auta s řidičem či bez něho.