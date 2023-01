„Na předvolební kampani mě nic nepřekvapilo, ale některé její aspekty bych doporučoval do budoucna promyslet. Média si oblíbila kvízy a vědomostní tesy, ale já jsem přesvědčen, že to není důstojné pro debatu o tom, jaká má být hlava státu, kam má naše země směřovat. Jako člověk, který se dlouhodobě zabývá školstvím a přeje si jeho změnu, nelibě nesu, že tím vlastně fixujeme představu, že být dobrým čtenářem křížovkářského slovníku je nějaká kompetence a vypovídá o tom, že daný člověk je vzdělaný, což není pravda. O prezidentských kandidátech bychom se spíš měli dovědět, zda to jsou lidé moudří, rozumní, s rozhledem. To nám ale určitě neřekne skutečnost, že si pamatují, jaká je druhá nejvyšší hora v ČR, kolik co měří nebo co kdo napsal. Vůbec tím nezpochybňuji nutnost nějaké šíře znalostí a rozhledu u uchazečů o tuto funkci, ale měli bychom to zjišťovat jinak a nedevalvovat vážnou debatu o úkolech hlavy státu. Všem bych tedy doporučoval, abychom do budoucna toto trochu přehodnotili,“ míní premiér.

Nezkoušejme kandidáty z faktografie

Moderátorka podotkla, že zřejmě naráží na zkoušení Andreje Babiše školáky, přičemž nevěděl, jaké je nejznámější dílo Jaroslava Haška nebo neuměl vyjmenovat kraví žaludky a planety sluneční soustavy.

Prezident nemůže vyřešit problémy s energiemi či chudobou, připomíná Fiala

„Vůbec tím nemyslím žákovské otázky na pana Babiše, ale to, co se opakuje pořád dokola v médiích. Nikdy bych po studentech nechtěl, aby vyjmenovali všechny státy Severoatlantické aliance, protože to si mohou kdekoliv najít. Spíš bych se ptal, zda je členem NATO Turecko a co to podle nich znamená, jaké to má dopady pro Evropu, na bezpečnost a strategii,“ uvedl, ale souhlasně přikyvoval na připomínku, že podobné úvahy se do novinářských anket nevejdou.

Posilující rozsudek

Důležitým momentem v kampani byl verdikt v kauze Čapí hnízdo, kdy byl Andrej Babiš nepravomocně zproštěn obžaloby. Považuje to Petr Fiala za zlomový okamžik pro rozhodování některých voličů? „Je to změna v dynamice kampaně a nepochybně to posiluje Andreje Babiše, protože kandidatura v roli obžalovaného je nevýhoda v očích lidí, kteří váhali, zda by ho mohli volit. Na druhé straně Andrej Babiš má velmi silné voličské jádro, takže u něj by jakýkoli rozsudek nepřinesl změnu. Může to být ale impulz pro lidi, kteří nad jeho volbou přemýšleli.“

Zavedení přímé volby bylo nešťastné rozhodnutí

Hlavním tématem desetiminutovky byla přímá prezidentská volba. Je známo, že někteří politici ODS, poslanec Marek Benda nebo senátor Tomáš Jirsa, její přijetí označují za velkou chybu. Bude Fialova strana iniciovat změnu Ústavy ČR a návrat k volbě hlavy státu zákonodárci? „Zavedení přímé volby také považuji za nešťastné rozhodnutí a vždycky jsem ho kritizoval. Jsem přesvědčen, že do čisté parlamentní demokracie, jakou je Česká republika, vnáší řadu problémů a otázek. Obsahuje určitý nesoulad mezi pravomocemi a legitimitou, kterou prezident získává přímou volbou občany. Jsou tam nenaplněná očekávání a sliby, jež nelze splnit,“ řekl Fiala. Doplnil to příkladem, kdy kandidáti slibují, že lidem pomohou s chudobou nebo vysokými cenami energií, ale v tom by jako prezidenti nemohli vůbec nic dělat. „Moc musí ležet na Poslanecké sněmovně, od níž se odvíjí vláda a její program. Vidíme také vyhrocenost debaty kolem prezidentské volby. Toho všeho bychom byli v případě parlamentní volby ušetřeni,“ argumentoval Fiala, který byl vždy stoupenec nepřímé volby.

Pak ale sdělil zásadní stanovisko: „Změnu nebudu já ani ODS navrhovat, protože respektuji, že naprostá většina občanů chce přímou volbu prezidenta, což potvrzuje i vysoká volební účast.“ Stejný výsledek přinesla i anketa Deníku, v níž 74 procent lidí bylo pro výběr hlavy státu všemi občany.

Tento způsob volby ovšem znamená i to, že prezident se opírá zhruba o 2,5 milionu hlasů, což je více, než získaly všechny tři strany vládní kolice Spolu. Těžko pak od něj žádat, aby byl jen kladečem věnců. Nebylo by proto namístě zpřesnit prezidentské pravomoci?

Debata o zpřesňování pravomocí? Až jak dopadnou volby

„Argumentace s počtem hlasů není relevantní. Váhu má, že z této volby vyplývá nejen legalita, ale také legitimita prezidenta, kterou využívá. Jsem velice opatrný v upřesňování pravomocí, kompetencí a termínů. Na demokracii je krásné, že nedokážeme legislativními kroky všechno předvídat a ochránit. Demokracii nejvíc chrání to, že ti, kteří jsou voleni i volí, si ji přejí a zůstávají demokraty. To nejlepší, co se může stát, abychom neměli konflikty mezi prezidentem a dalšími ústavními orgány, je zvolení moudrého, rozumného člověka do čela státu, který bude ctít ústavu i jejího ducha a bude připraven v kritických okamžicích hledat řešení, domlouvat se s ostatními a dosahovat konsensu, a tím spojovat společnost. Já bych s debatou o potřebě zpřesňování pravomocí počkal na to, jak dopadnou volby, jak druhá přímo zvolená hlava státu bude respektovat a interpretovat ústavu. Pak se možná ukáže, a v to já doufám, že žádné úpravy potřeba nejsou,“ vysvětlil předseda vlády svůj postoj.

Fiala by dokázal komunikovat i s Babišem

Může se ale také ukázat opak. Kdyby si lidé zvolili prezidentem Andreje Babiše, nebyli bychom svědky permanentního souboje na nože mezi Strakovou akademií a Pražským hradem?

„Z mé strany ne. Už jsem ukázal ve schopnosti komunikovat s Milošem Zemanem, že pokládám za naprosto zásadní, aby lidé, kterým občané svěří nejvyšší státní funkce, byli schopni se spolu bavit a hledat pro zemi výhodná řešení, jakkoli to může být těžké a někdy až na hranici nemožnosti. Občané přece po politicích chtějí, aby se domluvili, dokázali komunikovat a nacházet východiska,“ pravil.

Penze, peníze pro Ukrajinu, uchazeči o Hrad. To nejlepší z debat s Petrem Fialou

Věří, že by se tak choval i šéf ANO jako prezident? „To nevím, je obtížné to předpokládat. Za sebe mohu slíbit, že bych se o to snažil.“

Na závěr se moderátorka zeptala, zda prozradí, koho bude volit? „Jednoho z trojice kandidátů, které koalice Spolu považuje za vhodné pro výkon prezidentské funkce. A věřím, že takto se rozhodne i většina voličů.“