Splnilo první kolo voleb vaše očekávání? Je patrné, že počet hlasů byl větší, než jaké byly odhady a analýzy. Jsme na to už trochu zvyklí. Tentokrát to ale bylo o hodně. Jestliže se pro Andreje Babiše předpokládalo 27 procent a nakonec je to 35 procent, tak to je docela zásadní rozdíl, to je skoro třicet procent. To je zásadní rozdíl, který nás příjemně překvapil.

Komu tedy Andrej Babiš vzal hlasy?

To nevím. V každém případě prognózy nebyly postaveny úplně správně. Druhé kolo tedy bude daleko těsnější, než se očekávalo. Neumím říct, kdo vyhraje, ale nebude to tak, jak se více méně říkalo, že to je rozhodnuté dopředu.

Váš předseda se hned po sečtení výsledků ostře pustil do svého soupeře Petra Pavla. Je to součástí příští strategie?

Ani bych neřekl strategie, ale reakcí na to, co nastane. Ještě ani nebylo rozhodnuto, jak první kolo dopadne a pan Pavel už dopředu řekl, že očekává nějaký podraz. Jako voják ví, že na každou takovou věc přijde nějaká reakce. Není možné, aby nás někdo tlačil do kouta. Budeme se bránit všemi možnými prostředky a zaútočilo se stejně jako pan Pavel. V tuto chvíli bych to ale nezveličoval. Volby jsou o tom, že si kandidáti půjdou po krku, to je všude ve světě, nejenom u nás.

Pan Babiš uvedl, že se vyrábějí nějaké kompromitující materiály na jeho osobu. Vy jste to věděl, nebo jste se to dozvěděl až na tiskové konferenci?

Neřešili jsme to. Ale jestliže se objevují určité indicie, že někdo něco může vytáhnout, tak je lepší to vždy říct dopředu a říct, že někdo na mě něco šije, než čekat, až to opravdu vytáhne.

A vy jste věděl, že něco takového vzniká?

Ne. Dozvěděl jsem se to až nyní, ale je jasné, že se těch indicií bude objevovat čím dál víc. Vždy je dobré na to poukázat.

Jaká tedy bude strategie do druhého kola voleb?

Nebudeme ji zásadně měnit. Musíme vyhodnotit, co zabralo víc a co méně. V následujících dnech to ale už nebude o tolika výjezdech, což nepochybně pomohlo, ale teď už tím asi nezvrátíme nic zásadního. budeme se soustředit na duely a televizní diskuse.

Po jakých hlasech teď chcete sáhnout, aby Andrej Babiš vyhrál?

Celá řada analytiků s vážnou tváří říkala, že ve druhém kole budou pan Pavel a paní Nerudová. Je jasné, že lidé se nerozhodují jen podle analýz a titulků v novinách. Dneska vnímají to, že je tu někdo z opozice, někdo kdo nesouzní s touto vládou, a pak je tu kandidát, kterou souzní s touto vládou. Vláda se za něj jasně postavila. My jenom říkáme, že kdo souhlasí s kroky této vlády, nechť volí pana Pavla. Kdo nesouhlasí s kroky této vlády, nechť volí pana Babiše.

Volba prezidenta ale nemá s vládou nic společného.

Nemá, ale je jejím nominantem.

Není jejím nominantem.

Není oficiálním nominantem, ale vláda se za něj jasně postavila. Premiér Petr Filala jasně řekl, že podporuje pana Pavla. Ten zase řekl, že volil koalici SPOLU. Každý, kdo umí do pěti počítat, tak si sečte to, že pokud bude prezidentem, bude s touto vládou plus minus v souladu. My jenom tvrdíme, že tato vláda má pod kontrolou parlament, Senát, premiéra a ještě bude mít prezidenta, který jmenuje předsedu Ústavního soudu. Neříkám, že to je nedemokratické, o demokracii není nejmenší pochyb, ale může ji to ohrozit. Pokud tady bude mít někdo pod kontrolou všechno, je to vždy pro svobodu a demokracii negativní. Je šance to teď trochu vyvážit.

Jaké tedy vidíte šance Andreje Babiše ve druhém kole?

Jako z nás nedělali favority v prvním kole, tak z nás nebudou dělat favority ani ve druhém kole. To nás ale nijak nerozhází. Naopak si myslím, že jít do druhého kola s tím, že Andrej Babiš není favorit, je spíše lepší. Je nominantem hnutí ANO a úspěch hnutí ANO za posledních deset let není v genialitě, ale v tom si vždycky všechno poctivě tvrdě odpracovat. Když budeme pracovat dvakrát tolik co tým pana Pavla, bude se argumentovat, nejen kritizovat, jak by se to mělo dělat líp, tak tady ta šance je. Jsem přesvědčen, že celá řada voličů, kteří neuspěli, dnes nejsou kategoricky rozhodnutí a pan Pavel jim z nějakého důvodu vadí, budou se rozhodovat rozumem. Nevěřím, že se budou rozhodovat podle toho, jak jim říkají lídři stran a neúspěšní kandidáti.