„Myslím, že jsme všichni bojovali za správnou věc. Prohra je součástí života,“ řekl Hilšer svému týmu. „Přiznám se, že jsem čekal více procent, ale může to pro mě být i vklad do života, protože každá prohra člověka zocelí,“ uvedl. „Myslel jsem, že má druhá kandidatura bude dokončením příběhu o tom, že se máme zajímat o politiku. Ale nepodařilo se to,“ poznamenal.

„Rozhodně půjdu volit, volím vždycky,“ odpověděl na novinářský dotaz, zda odevzdá svůj hlas ve druhém kole voleb. „Poprosil bych všechny občany, aby šli k volbám. Budu volit pana generála Pavla. Doufejme, že zvítězí. Své voliče požádám, aby volili stejně jako já,“ dodal. České republice popřál dobrého prezidenta. „Věřím, že se to nakonec podaří,“ prohlásil.

ON-LINE: Pavel vyhrál první kolo prezidentské volby. O Hrad se utká s Babišem

V minulé prezidentské volbě Hilšer získal 8,8 procenta hlasů, skončil tehdy pátý z devíti kandidátů. „Před pěti lety to pro mě bylo velké překvapení. Myslím, že jsem vybočoval z pelotonu, byl jsem někdo nový. Teď to tak nebylo,“ shrnul ve svém volebním štábu na pražském Smíchově. Připustil, že někteří letošní kandidáti byli výraznější než on. Opětovně zkritizoval nerovný prostor poskytnutý kandidátům v televizních debatách. „Rozhodně to ale nezapříčinilo, že mám tři procenta,“ poznamenal.

Šestačtyřicetiletý lékař uvedl, že mu řada voličů psala, že je sice sympatický, ale musejí dát hlas někomu jinému, aby ve volbě hlavy státu nezvítězil Babiš. Podle Hilšera převážilo pragmatické uvažování.

„Je vidět, že když člověk nabízí to samé, jednou to může být devět procent, jednou tři procenta. Rozhodují i peníze,“ podotkl. „Kampaň byla nízkonákladová, protože si myslím, že politici nemají být závislí na velkých penězích,“ doplnil. „Nabízel jsem nezávislost na zájmových skupinách, prezidenta s čistým štítem a prezidenta, který má moderní pohled do budoucnosti. Volbu občanů ale respektuji, život jde dál,“ řekl.

Další prezidentskou kandidaturu Hilšer neplánuje

Nelituje, že nevyslyšel výzvy k odstoupení z voleb, aby tak podpořil jiné Babišovy protikandidáty. „Člověk nesmí utíkat z boje, musí bojovat až do konce a být připraven shořet,“ prohlásil. Tlak na své voliče, aby volili někoho jiného, označil za zasahování do jejich svobody.

Dodal, že politika pro něj není životním cílem. „Vždycky jsem reagoval na to, co se děje. Můžu dělat i celou řadu jiných věcí. Tím neříkám, že končím, ale mám vždycky otevřené dveře do jiných světů,“ vysvětlil. Otázku, zda bude i do třetice kandidovat na prezidenta, za něj zodpověděla jeho žena Monika, která byla při prvních volbách v jiném stavu. „Myslím, že to může vyloučit,“ řekla dnes novinářům se smíchem a s tím, že za pět let už nebude ani mladý, ani energický. Hilšer dodal, že alespoň bude mít více času na rodinný život. „Teď to tak necítím, že bych za pět let kandidoval. Myslím, že to je dvakrát a dost,“ zmínil poté.

Lidé se rozhodovali pod vlivem mediální masáže, řekl Ivan David z SPD

Zda bude obhajovat post senátora, se rozhodne, až to bude aktuální. „Senátní obvod a celá republika je přece jenom rozdíl. Senátu jsem obětoval kariéru ve vědeckém a medicínském světě,“ připomněl. „Musím si sám v sobě probrat, co dělat, aby měl život smysl,“ řekl.

Svým voličům poděkoval, že nepodlehli tlakům a odvážně volili hodnoty, o kterých byli přesvědčení. Na závěr přednesl krátkou veršovánku: „Dvě procenta nevadí, aspoň budem v podhradí“. Přítomným novinářům se omluvil, že nejsou ve štábu vítěze. „Ale věřím, že cítíte, že tady panuje dobrá atmosféra,“ uzavřel. Dodal, že pro něj nyní bude osvobozením odhodit mobilní telefon a dobře se vyspat.