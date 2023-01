Poslanec Patrik Nacher (ANO) prezidentské volební klání nevnímá jako referendum o Andreji Babišovi. Koaliční převahu v institucích vnímá jako dočasnou. Místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová požádala, aby lidé „ctili demokracii“, i když jejich kandidát nevyhraje. Politici ANO to řekli při svém příjezdu do volebního štábu hnutí.

„Bude to stejně historický počet hlasů pro ANO, který nemůžeme opominou a musíme vnímat jako obrovský závazek. Jsou to hlasy lidí, kteří projevili nespokojenost s vládou a podpořili Andreje BAbiše. ANO musí být hlasem těchto občanů… Budeme se snažit podporu přetavit ve výsledek ve volbách v roce 2025,“ uvedla Schillerová. Podle ní bude hnutí pokračovat kritické politice vůči vládě. Šéfka poslanců zmínila, že sčítání směřuje k vítězství Babišova protikandidáta Petra Pavla. „Bylo by ode mě divné, kdybych to neřekla,“ podotkla Schillerová.

Podle Havlíčka vysoká volební účast pro vítěze znamená silný mandát a poražený může mluvit o vysokém počtu lidí, kteří ho volili. „Jednoznačně hnutí ANO posílilo.… je jednoznačně nejsilnější stranou v ČR,“ řekl Havlíček. Podle něj kampaň byla tvrdá. Dehonestování voličů druhého tábora označil za „hrozně špatné“. Vyzval ke zklidnění situace a k respektu.

Nerudová, Vystrčil i Fischer. Osobnosti gratulují Pavlovi k vítězství ve volbách

Místopředsedkyně Sněmovny z ANO Klára Dostálová při příjezdu do štábu ANO požádala, aby lidé „ctili demokracii“, i když jejich kandidát nevyhraje. „Věřte mi všichni, že i zítra vyjde slunce,“ uvedla Dostálová.

Věří, že vítěz bude dodržovat prezidentský slib, tedy věrnost ČR a bude hájit zájmy lidu. Řekla, že doufá, že v úřadu „vojenské ambice nevyhrají“. Hnutí ANO podle ní bude pokračovat dál, jako opozice bude nespokojeno s kroky vlády a bude "hájit zájmy českých lidí", ať se Babiš prezidentem stane, nebo ne. S lídrem hnutí ANO v čele státu by to bylo snadnější, míní Dostálová.

Poslanec ANO Patrik Nacher řekl, že volby nevnímá jako referendum o Babišovi. Nelíbí se mu černobílý pohled. "Díváme se na to jednostranně, že na jedné straně je lež a na druhé pravda, na jedné dobro a na druhé zlo," řekl Nacher. Převahu jednoho tábora považuje za dočasnou, situaci přirovnal k době opoziční smlouvy. "To, že to to bude vše padat na jednu stranu a druhá nebude mít takové zastání, je dočasné," řekl.