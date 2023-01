Janeček napsal na volební lístek Pavla své jméno. Hlas může být platný

ČTK

Matematik a podnikatel Karel Janeček, kterého ministerstvo vnitra nezaregistrovalo jako prezidentského kandidáta, napsal na volební lístek Petra Pavla své jméno. Vyplývá to z fotografie, kterou zveřejnil na twitteru. Pokud takový lístek vhodil do urny, byl by zřejmě platným hlasem pro Pavla.

Podnikatel Karel Janeček hovoří s novináři poté, co odevzdal na ministerstvu vnitra v Praze petiční archy a přihlásil se ke kandidatuře na prezidenta, 8. listopadu 2022 | Foto: ČTK

