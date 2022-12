„Zákon o volbě prezidenta republiky je protiústavní. Nesprávnost právní úpravy porušuje základní občanská práva všech občanů České republiky. Navrhuji proto, aby byl zákon zrušen,“ řekl dnes Janeček. Domnívá se, že má dostatek platných podpisů k tomu, aby se prezidentské volby mohl zúčastnit, nicméně jde mu prý v tuto chvíli především o veřejný zájem.

Soud rozhodl: Diviš se může zúčastnit boje o Hrad, Janeček a Rohanová nikoli

„Ve veřejné debatě posledních týdnů jasně převažuje názor, že pravidla pro volbu prezidenta republiky jsou špatná a protiústavní. I NSS ve svém rozhodnutí uvedl některé závažné výhrady. Proto jsem se rozhodl k podání ústavní stížnosti,“ doplnil Janeček. Navrhuje odložení termínu voleb.

ÚS se zákonem o volbě prezidenta zabýval už před deseti lety. Tehdy jej nezrušil, ale doporučil, aby se podpisy na petičních arších občanských kandidátů ověřovaly, a to buď hned při jejich sběru, nebo při pozdější kontrole listin. „ÚS je přesvědčen, že zákonodárce v nejbližší budoucnosti tento nedostatek zákona o volbě prezidenta republiky odstraní a tuto mezeru zaplní tak, aby bylo zajištěno ověřování autenticity projevu vůle petenta,“ napsali tehdy soudci v nálezu. „Je-li možno v napadeném zákoně shledat jistou formu protiústavnosti, nespočívá v tom, co v tom zákoně je, ale co ten zákon postrádá,“ řekl před deseti lety novinářům předseda soudu Pavel Rychetský. Dosud se však ověřuje pouze existence petentů, nikoliv autenticita podpisu.

Chybné rozhodnutí ministerstva

NSS minulý týden v úterý oznámil, že zrušil dvě rozhodnutí ministerstva vnitra, které původně neregistrovalo Karla Diviše kvůli nedostatku podpisů občanů, a naopak Denisu Rohanovou, podpořenou členy bývalé Poslanecké sněmovny, do voleb pustilo. V obou případech vnitro podle soudu chybovalo.

Janečkův podnět ale soud zamítl. Sice uznal několik stovek podpisů, které vnitro původně nezapočítalo, ani tak se ale Janeček nedostal přes požadovanou hranici 50 tisíc občanských podpisů.

Na soud se plánuje obrátit také Rohanová. Předseda Rychetský minulý týden ČTK řekl, že soud udělá vše pro to, aby o případných stížnostech nezaregistrovaných kandidátů na prezidenta rozhodl včas, tedy ještě před lednovými volbami, i když není vázán žádnými lhůtami.

„Učiníme vše pro to, aby se mohlo konat jak první, tak posléze druhé kolo prezidentské volby v řádném termínu,“ řekl Rychetský. První kolo prezidentských voleb se bude konat 13. a 14. ledna příštího roku.

U Rohanové problém spočíval v tom, že ji podpořili výhradně členové bývalé Sněmovny, a to ještě v roce 2021, před vyhlášením nadcházejících prezidentských voleb. Končící poslanci či senátoři podle NSS nemohou takto "natáhnout" svůj politický vliv daleko za konec mandátu.