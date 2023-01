V mnoha rozhovorech v minulosti jste mi říkal, že vás tato funkce neláká, protože je málo akční a vy jste typem pro exekutivu, chcete o věcech rozhodovat. To popisu prezidentských pravomocí neodpovídá.

Formálně ne, ale záleží na prezidentovi, jak bude tu funkci vykonávat. I když chápu, že kompetence jsou omezené, prezident je vážená instituce, kterou vláda musí vnímat. Lidé dnes potřebují naději, směr, vizi, kterou by prezident měl nabízet. Může občanům naslouchat, být jejich hlasem. A přenášet to pak na premiéra.

Máte představu o spolupráci s vládou Petra Fialy?

Určitě bych byl nadstranický prezident. Byl jsem i nadstranický premiér. Všichni, kteří u toho byli, vědí, že jsem byl na ministry za ANO přísnější než na ministry za sociální demokracii. V první řadě bych oslovil premiéra a nastolil s ním nějakou komunikaci. Pokud bych chtěl partikulárně něco řešit, třeba zdravotnictví, určitě bych o tom předsedu vlády informoval.

Dá se tomu věřit, když v podstatě všechny kroky současného kabinetu podrobujete neúprosné kritice, ať už to jsou ceny energií, inflace, nedostatek léků?

Já je kritizuji z toho titulu, že jsem byl ve vládě osm let a mám jiný názor na to, jak bych současné problémy řešil. Proto o tom mluvím. Pan premiér Fiala je spíš skvělý rétor než manažer a tu vládu fakticky neřídí. I když chápu, že v pětikoalici je to těžké. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, když skončilo naše předsednictví v Radě Evropské unie a budou se blížit volby.

Dokážete si představit, že byste se s ním na některých věcech domluvil?

Já jsem za panem Fialou chodil už jako premiér. Tajně. Asi třikrát.

Ano, ale nebyl jste prezidentem a Fiala byl šéfem největší opoziční strany. Teď byste byl v jiné roli.

To je jedno. Nejde o instituce, ale o osobnosti. Určitě bych se snažil udělat čáru za minulostí.

Můžete jmenovat dva tři příklady, kde byste shodu mohli najít?

Hlavně v zahraniční politice, kde mám podle mého názoru obrovské zkušenosti. Mrzí mě třeba, že pan premiér Fiala nepřesvědčil rakouského kancléře, aby neblokoval vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu. Takže v zahraniční politice bych se určitě angažoval.

A z toho má po vyvěšení vašeho billboardu, který praví, že byste zemi nezavlekl do války, leckdo obavy. Uvědomujete si, že vláda a osobně premiér jsou jednoznačnými zastánci podpory Ukrajiny, jejího vyzbrojování a nekompromisního postupu ve vztahu k Rusku?

Samozřejmě. Pan Fiala tvrdí, že jsme ve válce. Náčelník generálního štábu Armády ČR říká, že v ní nejsme.

Současně Karel Řehka tvrdí, že nelze vyloučit ani nejvážnější scénáře a že je nutné se na válku připravovat.

Novináři mi vyčítají, že nesouhlasím s panem Pavlem, který říká, že trvalý mír je iluze. Myslím, že v Evropě ho máme a že by v ní měl zůstat. A hlavně, po 2. světové válce byla založena Organizace spojených národů. A také Evropská unie a NATO vznikly proto, aby už nebyla válka.

Jenže přesto na Ukrajině je. Koneckonců historie je hlavně dějinami válek, svět fakticky nezažil ani rok skutečného míru.

Já mluvím o Evropě a o tom, že o mír musíme usilovat. Ano, posílejme zbraně na Ukrajinu, ale zároveň se snažme, aby ten konflikt skončil.

Jak byste to chtěl udělat, když Putin nechce z Ukrajiny odejít?

Kdybych byl prezident, nejdříve bych mluvil s prezidentem Zelenským, pak s Visegrádskou čtyřkou, Macronem, Němci, dalšími lídry EU a Erdoganem. Evropa musí udělat nějaký summit. A také definovat pojmy. Mne na Hradě v úterý novináři zkoušeli, zda musí být Putin poražen. Ano, ale jak poražen?

To mi řekněte.

Tak, že odejde z Ukrajiny.

Úplně? Neboli souhlasíte s názorem ukrajinské strany, že mírová jednání nezačnou, dokud poslední ruský voják neopustí jejich území včetně Krymu?

Krym se stal v roce 2014 a o čtyři roky později jsme byli všichni v Paříži u příležitosti stoletého výročí konce 1. světové války. Nikdo Krym neřešil.

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve svém volebním štábu během sčítání hlasů prvního kola prezidentských voleb

Což byla chyba.

Jasně, ale my nejsme světová velmoc. Avšak můžeme o tom mluvit, iniciovat jednání. Je škoda, že pan premiér nevyužil půlroční předsednictví, kdy ani nepožádal Charlese Michela, aby svolal Evropskou radu.

Další bod vaší prezidentské agendy by byla ekonomická diplomacie, především do třetích zemí?

Do Asie. Naše firmy vyvážejí z 87 procent své zboží do Evropy, kde politiky moc nepotřebují. Mě strašně mrzí, že jsem nebyl ve Vietnamu, protože znám tamního prezidenta, který byl premiérem, a mám s ním přátelské vztahy. Chtěli jsme zavést přímou leteckou linku, učit vietnamské sestřičky česky, Škoda Auto tam teď začala stavět závod, to všechno jsou naše iniciativy. Je to skvělá příležitost pro naše firmy, vždyť je to trh se sto miliony lidí. Ale byl jsem také v Indii a dalších zemích, v Africe.

Najdete ještě nějaký možný průsečík?

Moje priorita vždycky byla zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí. Ty resorty by se měly sloučit, nastaly by tím obrovské efekty, ale vím, že to není možné, protože v rámci koalic chce každý ta ministerstva, aby nakrmil svoje kamarády. Tam je strašně moc témat, reforma psychiatrické péče, národní boj proti rakovině, prevence. Pokud paní Nerudová mluvila o tom, že politici mají jen program na své volební období, tak se mýlí. Národní investiční plán je do roku 2050, dvacet tisíc projektů, osm tisíc miliard. Investiční strategie pana Havlíčka je do roku 2030. Resort zdravotnictví má obrovské výzvy. Třeba zubaři. My jsme měli projekt, který by jejich nedostatek pomohl vyřešit.

Nevracejme se k vaší vládě, protože úloha prezidenta je přece jenom jiná.

Proč by prezident nemohl apelovat na ministra zdravotnictví Válka a na pojišťovnu, aby zřídila 45 center pro akutní stomatologickou péči? Vždyť 40 procent lidí nechodí k zubaři do chvíle, než je bolí zub.

Apelovat může, ale ne to zařídit. To je na vládě.

V pořádku, ale vládě bohužel všechno strašně dlouho trvá. Prezident může působit na premiéra, aby rozhodoval ve prospěch lidí.

„Chci být prezidentem všech, nebudu rozdělovat. Vybraná média, která patří oligarchům, rozdělují. Po slabém premiérovi potřebují slabého prezidenta.“

Co řeknete vašim oponentům, kteří tvrdí, že člověk s tak ohromnou ekonomickou a mediální moci by neměl být ještě prezidentem a získat i nejvyšší politickou moc?

Prosím vás, jaká je ta moc? Vždyť víte, že prezidentské kompetence jsou nižší než u premiéra.

Proč tedy o tu funkci usilujete?

Paní redaktorko, vy to nemůžete pochopit. To jde s věkem. Já jsem pomáhal lidem před svým vstupem do politiky, po něm a budu jim pomáhat, i když z ní odejdu. I když nebudu prezident. Kdybych byl mocný, nikdy bych přece nestál před soudem na základě vymyšlené politické trestní kauzy. V čem jsem byl jako premiér mocný? V čem?

Svou pozicí. A mohl jste zaplňovat veřejný prostor prostřednictvím svých médií.

Neříkejte to, když to není pravda. Přečtěte si, co třeba píšou v Lidovkách: Proč nevolit Babiše. Samé negativní články. Média, která jsou zaparkovaná ve svěřenském fondu, jsou nejsvobodnější v této zemi.

Mohly by vás dobíhat i další kauzy spojené s vaším střetem zájmů nebo vyšetřování údajných daňových úniků ve Francii.

Opakujete nesmysly. Když vás někdo vyšetřuje, tak vás kontaktuje, ne?

Nikdo to neudělal?

Ne. Pandora Papers byly vymyšlená věc. Byl jsem první ministr financí, který dovolil kontrolovat Finančně analytický útvar sněmovnou. A kdo byl šéfem té komise? Poslanec za TOP 09. A kdy ji svolal? No po sněmovních volbách, protože FAÚ řekl, že to bylo v pořádku.

Není vaše prezidentská kandidatura jen součástí dlouhotrvající kampaně před volbami v roce 2025, které chcete v čele hnutí ANO vyhrát a stát se znovu premiérem?

Jsem kandidát hnutí ANO, v prvním kole jsem měl fantastický výsledek a jsem pyšný na to, že jsem dostal téměř o půl milionu hlasů víc než hnutí v roce 2021. Bude-li jich teď víc, půjde o další úspěch pro mne a pochopitelně i celé hnutí. Snad si ale nemyslíte, že v mém věku dělám kampaň pro volby v roce 2025.

Strategický smysl mi to dává.

Mně bude… Ani to nechci říkat, kolik let. Takže to jsou nesmysly. Já jsem šel do politiky jen kvůli tom, že strany tady nefungovaly.

Nikoli proto, abyste ošetřil svoje byznysové zájmy?

Vždyť to moji bývalou firmu významně poškodilo.

Když chcete ukázat svoji vlídnou tvář a hledat shodu, proč pořád mluvíte o polistopadovém politickém kartelu? Koneckonců prvoinstanční rozsudek v kauze Čapí hnízdo dokazuje, že nic takového neexistuje.

Polistopadový kartel je výraz, který použil v říjnu 2021 režisér Martínek z Ostravy. Já jsem vždycky říkal tradiční demokratické strany s bohatou korupční historií.

A to byste používal dál, i kdybyste byl zvolen prezidentem?

Ne. Chci být prezidentem všech, nebudu rozdělovat. Vybraná média, která patří oligarchům, rozdělují. Po slabém premiérovi potřebují slabého prezidenta. A pan Pavel je kandidát slabého premiéra, takže budou mít všechno.

Buďte korektní, není kandidátem premiéra z ODS.

Vím, že pro něj máte slabost a pan Fiala by byl skvělý prezident, ale nechtěl kandidovat. To je škoda, mohli jsme si to vyměnit. Pan Pavel je jeho kandidát.

Není. Jen ho podpořil. Vás naopak prezident Miloš Zeman. Profesor Jiří Přibáň mi v rozhovoru řekl, že pokud byste uspěl, bylo by to pokračování Zemanova prezidentství jinými prostředky. Bylo by?

Pan Přibáň je typický Antibabiš. Všichni říkali, že když prohraji sněmovní volby, budu chtít zůstat u moci a budu jako Trump. Odevzdal jsem to v mašličkách, i pan prezident se naštval. Mohl jsem si vzít první pokus a sedět tam rok. Samozřejmě jsem to neudělal. Byl bych jiný prezident než Miloš Zeman. Já mám rád lidi. A strašně mě mrzí, když jsou někteří z nich pod vlivem dezinformací a jsou extrémně nenávistní a negativní.