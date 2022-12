„Blbci mě nedostanou. Toho jsem se držel celý život,“ říká generál Petr Pavel o středečním večeru v Brně. Besedou v tamním Besedním domě zakončuje den mezi lidmi ve městě a okolí. Jeho motto zazní hned v úvodu, při zodpovídání brzké ostré otázky na jeho někdejší členství v KSČ. Generála totiž přece jen jednou dostali, v jednadvaceti podal přihlášku…

Petr Pavel: Největším soupeřem je pro mě populismus

Lidé a novináři se jej na členství tázali už stokrát. Klidně znovu opakuje, že byl před rokem 1989 naivní. Od svých čtrnácti let nosil uniformu a jeho snem bylo stát se elitním výsadkářem. „Neměl jsem představu, jak funguje demokratická země nebo co znamená občanská společnost,“ uvádí rodák z Plané u Mariánských Lázní.

Mladý moderátor se před stovkami lidí v publiku dotazuje jednašedesátiletého Pavla i na férovost aktuální kampaně. Podle nezávislého kandidáta se zatím všichni uchazeči o Hrad drží zpátky. Bez velkého očerňování. „Asi cítí, že lidé už mají averzi k hrubosti agresivních politických kampaní z posledních let. Nejsem ale idealista, abych tvrdil, že to vydrží do konce,“ zmiňuje.

Otazník nad Nerudovou

Jen pár hodin poté zpravodajské servery a komentáře na sociálních sítích rozvášní Pavlovo konstatování ohledně případné podpory některého ze spolufavoritů, pokud by se sám nedostal do druhého kola prezidentských voleb. „Byl jsem si naprosto jistý tím, že Danuše Nerudová by byla lepší variantou než Andrej Babiš. Dnes už si tím tak úplně jistý nejspíš nejsem. Ale přesto se ještě pořád přikláním k ní,“ říká s tím, že si to ovšem ještě vyhodnotí.

Šéfka generálovy kampaně Pavla Nýdrle ví, že musí vážit každé slovo vypuštěné do éteru. „Největší výzvy máme určitě teprve před sebou. Očekáváme, že přijdou vykonstruované útoky na osobu pana generála s cílem ho jako kandidáta zdiskreditovat i za cenu využití lží. Naším úkolem bude vysvětlit voličům, že jde o nesmysly, aby se tím nenechali znejistit,“ zdůrazňuje.

Podle Nýdrle zatím kampaň spolkla zhruba 28 milionů korun. Do předvolebního boje jde s Pavlem tým zhruba dvaceti nejbližších spolupracovníků. Od koordinátorů, přes fotografy, po správce sociálních sítí či řidiče.

Dodávka se symbolem českého lva na kapotě nejdříve dopoledne zastavuje v jihomoravských Židlochovicích. „Od začátku kampaně jsme najezdili určitě přes deset tisíc kilometrů. Bez závad,“ povídá řidič s úsměvem. Tým si tím šťouchne i do rivala Andreje Babiše, jemuž nedávno při předvolebním výjezdu karavanem chyběla tekutina AdBlue a obytňák se mu údajně porouchal.

Kandidát na prezidenta generál Petr Pavel přijel v předvolební kampani do Brna a jihomoravských Židlochovic. Před Vánoci tam měl besedy s občany a na adventních trzích také naléval punč pro dobrou věc.

Ježíšek, Gerasimov, Trump

Přes velký tlak a shon čiší z členů týmu pozitivní nálada. „Chceme odvádět stoprocentní práci, ale zároveň si tu cestu užít,“ shrnuje Pavel. V Židlochovicích je beseda poměrně komorní. „Nebudu jako Miroslav Donutil ve smyslu Ptejte se mě na co chcete, já na co chci odpovím. Ale odpovím vám na to, na co se budete ptát,“ zmiňuje v úvodu. Slib plní. Ve stoje, s charismatickým, ale monotónním hlasem.

Věcnou debatu mile narušuje malý klučina. „Co si přejete k Ježíškovi?“ rozesměje publikum i generála.

„Aktuálně si přeju klidné sváteční období. Abychom se trápili co nejméně tím, co nás trápilo tento rok a co nás bude trápit v tom příštím. A užili si tyto dny s lidmi, které máme rádi,“ odpovídá generál.

Za celý den se nenechá rozhodit. Snad díky zkušenostem z vysokých vojenských funkcí. Při jednáních ho prověřil náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov i Donald Trump, kterého považuje za svého nejtěžšího oponenta v kariéře.

Cholerik jen doma

Na Pavlovy (ne)emoce se ptají i lidé v Brně. „Kdy se ze mě stává cholerik? Nejspolehlivěji dokáže chlapa vytočit jeho žena,“ vtipkuje. Jeho manželka Eva je podle něj na roli první dámy připravena. „Její první reakce na mou kandidaturu je veřejně nepublikovatelná. Když to převedu do „sluštiny“, řekla mi, že jsem se zbláznil,“ vzpomíná.

Dodává, že manželka nestojí o záři kamer a pozornost médií. „Je to ženská, která bude sice po boku, ale pokud to půjde, bude se držet stranou. Přesto je připravená.“

Tajemný je Pavel zatím také ohledně lidí, které chce mít okolo sebe na Hradě. Nechce jim dát příliš brzy před volbami takzvaný polibek smrti. Prezidentský úřad chce co nejvíc zcivilnit. „Prezident může pracovat na Hradě, ale většinu času má trávit v podhradí,“ konstatuje.

Punč pro dobrou věc

Za silného mrazu na adventních trzích v centru Brna stíhá odpoledne ještě nalévat punče ve stánku Nadačního fondu Emil. „Výtěžek je pro dobrou věc. To pak člověku ani není taková zima,“ hlásí Pavel.

„Chcete punč alkoholický, nebo nealko? ptá se také studenta Masarykovy univerzity Nicolase Andrease Artwegera, občana České republiky i Rakouska. Ten jej na oplátku motivuje. „Doma mi řekli, že pokud volby nevyhrajete, naše rodina se přestěhuje do Rakouska. Ostatní kandidáti pro nás nepřipadají v úvahu,“ apeluje mladý muž. Ke stánku přicházejí ale i lidé, kteří dosud jasno o volbě nemají.

Punčem se zahřívá i Linda Kopecká, která má na starosti celorepublikovou síť asi tisíce dobrovolníků a podporovatelů generála. Řídila i podpisovou kampaň. „Vážíme si všech, kteří nám pomáhají. Jsou to lidé od studentů po důchodce. Třeba osmdesátiletá babička každé odpoledne v Karlových Varech sbírala podpisy. Nebo bábovkář. O půlnoci peče a pak nám bábovku přiveze třeba i tři sta kilometrů,“ děkuje.

Neodloží mobil

Sama je v jednom kole. Jak říká, tempo je strhující. „S mobily jsme se naučili žít nepřetržitě. První zprávu otevřu v pět ráno, poslední v noci tak ve dvě,“ poznamenává Kopecká.

Večerní brněnské besedy se účastní i plukovník Miloslav Bauer z Univerzity obrany. „Ač nemusel, Petr Pavel začal za covidu stmelovat lidi iniciativou Spolu silnější. Dává impuls, jak se chovat v době krize. Můžeme s ním zastavit letargii a nesnášenlivost,“ míní jeden z generálovy skvadry aktivních dobrovolníků.

Jihočeský patriot doma rozjel skupinu podporovatelů Jižní eskadrona. Ve volnu i o víkendech sbírali podpisy pro kandidaturu, zpestřovali jeho výjezdy mezi lidi. „V Táboře tak pana generála přivítal Jan Žižka. V Jindřichově Hradci jsme mu, jako fanoušci hokeje, připravili helmu a suspenzor. S tím, že v kampani se musí připravit na rány zezadu do zátylku a pod pás,“ vypráví.

Bauer se obává, že v předvolebním finiši bude okolo kandidátů přibývat jobovek a nepravd. Tým kolem Petra Pavla tak ani přes Vánoce nevypne zcela. Bude monitorovat dění a případné útoky protikandidátů. Aby byli schopní zareagovat. Vědí, že liknavost by se jim nemusela do voleb vyplatit.