„Já se těším na debaty, které teď přijdou. V nich mají kandidáti největší příležitost seznámit voliče se svými názory a postoji,“ říká Zima. Debat se zúčastní hned několika v televizi, ale také „živě“ s občany v Ostravě, Brně, Českých Budějovicích a dalších městech.

Vítězství marketingu?

Debaty v ostré fázi kampaně hodnotí Zima jako hlavní chvíle, kdy se bude lámat pomyslný chleba a lidé budou skutečně přemýšlet, koho volit, a finálně se rozhodovat. „To, co jsme v minulých měsících viděli, to byla jen marketingová smršť,“ vysvětluje. Z vnějšího pohledu to vypadá, že na této smrště se nijak aktivně podílet nechtěl. A sám to i přiznává. „V debatách vidím větší smysl a přínos, než abych sháněl koťátko, pekl rohlíčky a fotil se ve flanelce,“ poznamenává s jasným odkazem virální videa a fotografie svých konkurentů, které kolují internetem.

„To mi jako kandidátovi i občanovi vadí. Že se nediskutuje, kandidáti se z debat a setkání neustále omlouvají. A to nejen v televizi, ale třeba i na Hospodářské komoře. Bojí se jít do konfrontace, neodpovídají přímo na dotazy novinářů,“ říká. „V podstatě se tím veřejná diskuze zasekla, neřeší se schopnosti kandidátů, ale jen několik témat, jako kauza s tituly na univerzitě, členství v KSČ a tajných službách. A o tom, co zrovna dělají na sociálních sítích. Co o nich ale dál víme, jaké mají názory například na řešení energetické krize, stav zdravotnictví a dalších problémů? Známe jen Andreje Babiše, protože to je aktivní politik?“ ptá se.

Pro některé kandidáty ale může být podle Zimy takový přístup přínosem. „Trošku mi přijde, že někteří vsadili na to, že se do funkce prezidenta promlčí,“ hodnotí s narážkou na Andreje Babiše, který zatím do žádné televizní debaty nepřišel.

Stejný názor, že při rozhodování voličů letos hraje roli hlavně promyšlený marketing a ne hodnocení skutečných kvalit kandidátů, má i šéf Zimovy kampaně Karel Křivan. „Vyprofilovali se tu tři vysokorozpočtoví kandidáti a šest nízkorozpočtových. Do marketingu dávají obrovské peníze, náklady na kampaň se v jejich případě pohybují v řádech desítek milionů korun. Jsou atraktivní a tak dostávají obrovský prostor v médiích a lidem jsou neustále na očích,“ říká Křivan. Náklady Tomáše Zimy na kampaň jsou o dost skromnější. Podle Křivana se zatím pohybují v řádech nižších milionů korun.

Podle průzkumů teď největší šance o postup do druhého kola mají Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš. Tomáši Zimovi nejnovější průzkum STEM/MARK přisuzuje zisk 0,69 procent hlasů. „Já jsem ale optimista. Průzkumy také hovoří o tom, že třetina lidí rozhodnutá není a věřím, že tam se podpora skrývá. A že voliče v debatách přesvědčím,“ dodává někdejší rektor a lékař, který mimo jiné v posledním roce šéfoval konsiliu lékařů, kteří pečovali o stávajícího prezidenta Miloše Zemana.

Babišova show

Zatímco v ústeckém Národním domě bylo nakonec jen komorní setkání podporovatelů Tomáše Zimy, o kus dál, v Severočeském divadle, se v úterý večer odehrála show. Skoro doslova. Do severočeského města totiž dorazil i v úvodu zmiňovaný Andrej Babiš. „Sál je už úplně plný, dostanete se jenom na balkon,“ upozorňovala při příchodu opozdilce uvaděčka. „Určitě je tu tak kolem dvě stě lidí,“ odhadla.

Tým Andreje Babiše stylizoval setkání do podoby, kterou znají diváci z televizního formátu Late night show, v českém prostředí ji asi nejvíc připomíná Show Jana Krause. Andrej Babiš a Karel Havlíček sedící na červeném gauči, za moderátorským stolem někdejší moderátor a dnes poslanec za hnutí ANO Aleš Juchelka. Pódium bohatě osvícené v národních barvách a vyvedené slogany, například „Řeknu vám úplně všechno“. Stejně jako v televizních show, doprovázely program živé hudební vstupy. Včetně pěvkyně, která svým přednesem písně Jdi za štěstím dojala několik diváků k slzám. Pohnutý byl i Andrej Babiš, který označil organizování pohřbu Karla Gotta jako na jeden z těžších okamžiků svého premiérského období. „Na božského Káju všichni vzpomínáme,“ prohlásil.

Největší odezvy u publika ale mělo předčítání diváckých vzkazů bývalému premiérovi, kterého se ujal Aleš Juchelka. Všechny vzkazy byly pochvalné, vyjadřovaly podporu, bažily po odvolání vlády. Objevily se také dotazy na novináře, které Babiš často vykresluje jako své úhlavní nepřátele. Odpovídal tak například na otázku, zda vede nějaký soudní spor s bývalými zaměstnanci vydavatelství Mafra, které koupil krátce před volbami v roce 2013. „Oni se měli za bývalých majitelů, to byli tuším nějací Němci, moc dobře. A měli čas si dělat různé kšeftíky. No a pak jsme to koupili my a chtěli po nich práci. A to se jim nelíbilo, tak mě teď pomlouvají,“ tvrdil Babiš publiku.

Podobně jednoduchý přístup zvolil i k otázce na to, co říká na korupční skandál s katarskými úplatky v Evropském parlamentu. „O tom nic nevím, ale samozřejmě je to fakt peklo ta korupce. Přitom jaké oni mají platy,“ rozohnil se.

Mezi svými „diváky“ měl Babiš každopádně úspěch. Debatu provázel častý potlesk a poté, co skončila, došlo ve foyer divadla na autogramiádu a focení s kandidátem na prezidenta.