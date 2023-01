Potetovaný chlapík si odseděl 12 let za smrt manželky a když ho pustili, surově zbil svoji novou družku tak, že si teď odpykává dalších deset let. Protože volební komise se ještě připravuje, zbývá chvilka na to, zeptat se voličů v teplácích, komu dají hlas. „Kdo volí Babiše?“ kladu první otázku. „Já.“ „Já.“ „Já taky,“ přidává se váhavě třetí. Pro Pavla se zvednou dvě ruce, pro Nerudovou pak skoro celý zbytek, nahoru jdou čtyři ruce. Ptám se ještě, zda pro ně bylo při vybírání kandidáta důležité, kdo slibuje amnestii. „To ne, to jsem neřešil,“ říká jeden a ostatní souhlasně přikyvují.

Ve Věznici Plzeň, největší v ČR, je aktuálně 1167 odsouzených či obviněných, ale cizinci či mladiství volit nemohou, a tak je tu aktuálně 1083 oprávněných voličů. „Svoji účast ve volbách výslovně a prokazatelně odmítlo 289 vězněných osob,“ řekl Deníku ředitel věznice Drahoslav Červinka s tím, že na zvláštní seznam voličů, který byl v uvedeném termínu předán Úřadu městského obvodu Plzeň 3, tak bylo zapsáno 794 vězněných osob, z toho 743 odsouzených a 51 obviněných.

Z těch, kteří přišli k urně, se tři uvolili a Deníku prozradili něco o sobě i to, komu dali svůj hlas.

Prvním je Martin Rytíř, který si odpykává pětiletý trest, za sebou má polovinu. „Volit budu pana Babiše. Vede největší firmu v Čechách, takže to je dle mě vynikající manažer. V době, kdy byl premiér, také lidem dvakrát zvedl důchody, snažil se pomoct maminkám samoživitelkám. Myslím, že bude dobře reprezentovat stát,“ řekl Deníku Rytíř, který v Plzni nejen „sedí“, ale žije i v civilu. Právě na svobodě si už o Babišovi udělal dobré mínění, a proto mu chce dát hlas i za mřížemi. „Pavel je dobrý stratég, co se týče válečného konfliktu, ale co se týče ekonomiky, tak tam to u mě nevyhrává. To samé paní Nerudová. Dobrá profesorka, ale nevím, zda by pozvedla stát tak jako pan Babiš,“ myslí si vězeň. „Já budu taky volit Babiše,“ říká mi Jakub Wagner, taktéž Plzeňan. Ten si kroutí dokonce šestiletý trest, i on je v polovině. „Mám děti a můj názor je, že jediný z těch politiků se staral o matky samoživitelky a snažil se jim pomoci,“ tvrdí s tím, že informace o všech kandidátech čerpal z televize, kterou může sledovat. O tom, že by budoucí hlava státu vyhlásila amnestii, si velké naděje nedělá. „Všichni jsme něco spáchali. Bylo by to hezké, ale počítat s tím nemůžeme,“ myslí si.

To Jihočech Matěj Kubát, kterému zbývá do výstupu pouhých 10 měsíců, když 21 si už odpykal, by Babišovi hlas nedal. „Budu volit Petra Pavla, protože vypadá jako Masaryk. Zaujaly mě i jeho myšlenky, připadá mi jako seriózní, normální chlapík. Kdyby se do druhého kola dostali Babiš a Nerudová, dal bych hlas paní Nerudové,“ uzavřel.

Kdo vyhrál ve věznici, se z výsledků voleb nezjistí, neboť ve stejném volebním okrsku volí i lidé mimo střežené prostory.

