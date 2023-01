Je přesvědčený, že nyní čeká obyvatele zklidnění vášní rozjitřených vyhrocenou kampaní. „Petr Pavel se snažil celou dobu situaci zklidňovat, jsem přesvědčený, že o scelování společnosti se bude snažit i jako prezident,“ věří hejtman Grolich.

Nejvyšší podporu získal Petr Pavel v samotném Brně, kde pro něj hlasovalo nejvíc voličů, přesně 68,22 procent. Andrej Babiš tam nedosáhl ani na slabší polovinu. Obrat nastal také v okrese Břeclav, kde v prvním kole zvítězil právě Andrej Babiš. Nyní tam na Petra Pavla ztrácel osm procent hlasů. Nejvyšší účast si připsali voliči v Letovicích na Blanensku, nejnižší naopak v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku.

Právě Znojemsko se zcela vymklo celokrajskému a republikovému trendu. Kandidáta hnutí ANO Andreje Babiše tam voliči výrazně upřednostnili už v prvním kole voleb. Většinu hlasů mu dali i v druhém závěrečném kole, když získal 55,09 procent. Petr Pavel získal v regionu jen 44,90 procent. Přestože Petr Pavel posílil na Znojemsku téměř dvojnásobně, na překonání Andreje Babiše to nestačilo.

Drtivé vítězství zaznamenal Andrej Babiš v obci Slatina na Znojemsku, kde získal přes osmdesát procent hlasů. Přesně opačná situace se odehrála jen v sedm kilometrů vzdálené obci Přeskače. Petra Pavla tam volilo 83,33 procent voličů, Andrej Babiš tam získal jen 16,66 procent hlasů.

V samotném Znojmě byl souboj kandidátů velmi těsný, přesto tam novému prezidentu Petru Pavlovi chybělo k vítězství přes jedno procento hlasů.

„Jsem ráda, že volby ve Znojmě probíhaly v klidu, a to i přes hodně vyhrocenou kampaň. Vysoká účast ukázala, že občanům není lhostejné, kdo bude v čele naší země. Věřím, že nový pan prezident povede naši zemi k jednotě a bude se snažit spojovat, jak slíbil. To je totiž to, co mě trápí, neboť naše země je rozdělená. Bude to teď samozřejmě i na nás politicích, abychom pomohli zlepšit atmosféru a narovnat vztahy mezi lidmi,“ reagovala na výsledky prezidentských voleb starostka Znojma Ivana Solařová, patřící k hnutí ANO.

Rizika voleb

K vrácení slušnosti a klidu prostřednictvím Petra Pavla věří i Zdeněk Nekula, rodák ze Znojemska a současně ministr zemědělství. „Ukázalo se, že lidé mají dost laciného populismu, který rozděluje společnost a chtějí za prezidenta člověka, který navrátí na Hrad slušnost, klid a řád. Jsem přesvědčený, že Petr Pavel bude naši společnost spojovat a důstojně reprezentovat v celém světě,“ řekl Deníku Zdeněk Nekula.

Proč vyhrál Petr Pavel? O úspěchu rozhodlo několik věcí, přispěl i samotný Babiš

Podle politologa Romana Chytilka z Národního institutu SYRI ukázala letošní přímá prezidentská volba i rizika pro voliče. K vyhrocenosti kampaně podle něj přispívá dvoukolový systém prezidentské volby. „Pokud budou zákonodárci promýšlet úpravy přímé volby, měli by vážně uvažovat i o zkrácení doby mezi prvním a druhým kolem na jeden týden,“ myslí si Chytilek.

Kampaň Andreje Babiše cílila podle něj nejspíš na nevoliče i tím, že si na jeho vítězství mohli vsadit v sázkových kancelářích ve vysokém kursu. Tuto snahu o převod na finanční zisk označil za rizikovou. „Podobná praxe je nepřijatelná z mnoha důvodů. Kurzy sázkových kanceláří stanovují profesionálové a obvykle velmi dobře odráží šance kandidátů,“ uvedl Chytilek s tím, že tento apel cílil obecně spíš na nízkopříjmové skupiny a mohl je i připravit o finanční prostředky.