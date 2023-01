Na rozdíl od prvního kola voleb se generál ve výslužbě Petr Pavel ujal vedení již po zveřejnění výsledků z prvních okrsků a náskok nad svým soupeřem dále navyšoval. Ještě v průběhu sčítání hlasů mu tak začaly chodit první gratulace k vítězství, mimo jiné od neúspěšné prezidentské kandidátky Danuše Nerudové či předsedy Senátu Miloše Vystřčila (ODS).

Ke gratulantům se záhy přidal i premiér Petr Fiala. „Gratuluji Petru Pavlovi ke zvolení českým prezidentem. Za chvíli mu pojedu osobně pogratulovat do volebního štábu. Jde také o třetí volební porážku Andreje Babiše a mohlo by se zdát, že je to začátek jeho konce v politice. Ale nenechme se mýlit, může to být ještě dlouhé a nepříjemné,“ prohlásil předseda české vlády.

Jisté je i to, že Pavel bude mít nejsilnější mandát v historii přímé prezidentské volby. Už po sečtení 92 procent hlasů totiž získal přes 2 853 000 hlasů, které obdržel před pěti lety končící prezident Miloš Zeman.

V Praze se hodinu před uzavřením volebních místností účast podle informací oslovených městských částí pohybovala kolem 70 procent. Ve středních Čechách přišlo podle informací ČTK od volebních komisařů hlasovat od 60 do 70 procent voličů. Volební účast na jihu Čech se pohybovala od 50 do 70 procent. V Plzeňském kraji hlasovalo více než 60 procent lidí, v Karlovarském 50 až 60 procent.

V Libereckém kraji už účast většinou překročila 65 procent, v Liberci nebo Jablonci nad Nisou odvolily místy tři čtvrtiny voličů. V Ústeckém kraji účast podle odhadů překročila hranici 60 procent. Přes 70 procent lidí hlasovalo v Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji nebo na Vysočině. Podobnou účast hlásili volební komisaři z Jihomoravského a Zlínského kraje, v Moravskoslezském kraji se průměrná účast pohybovala kolem 75 procent.

Vítězem prvního kola byl někdejší představitel české armády a NATO Pavel, který získal 1,98 milionu hlasů. Expremiéra, předsedu a poslance ANO Babiše předstihl zhruba o 23 tisíc hlasů, což byl nejtěsnější výsledek v historii přímých prezidentských voleb.

Oficiální podobu získají výsledky v úterý vyhlášením ve Sbírce zákonů poté, co je v pondělí projedná Státní volební komise. Od 1. do 10. února pak bude možné průběh a výsledky obou volebních kol zpochybnit u Nejvyššího správního soudu.

Funkce se ujme až v březnu

Nově zvolenému prezidentovi vznikne mandát až složením slibu na slavnostní schůzi Sněmovny a Senátu, která se uskuteční v březnu. Nynější hlavě státu Miloši Zemanovi skončí nynější druhé funkční období 8. března. Teprve poté tehdy bude mít nový prezident vedle pravomocí hlavy státu také například nárok na plat a prezidentskou imunitu. „Všechno začíná až složením slibu,“ řekl ČTK ústavní právník Jan Wintr. Babišovi by zvolením prezidentem tedy ani nezanikl jeho poslanecký mandát, jenž není z funkcí hlavy státu slučitelný.